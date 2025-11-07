Повысят ли зарплаты учителям и преподавателям: Лисовой рассказал о манипуляциях
- В проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели повышение зарплат педагогам на 30% с 1 января и на 20% с 1 сентября.
- Для преподавателей вузов и колледжей предусмотрели похожее увеличение финансирования.
В проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Чиновник решил разъяснить ситуацию из-за распространения в сети ложной информации.
Повысят ли учителям зарплату?
Повышение произойдет с 1 января на 30 % к должностному окладу и еще на 20 % – с 1 сентября.
Это означает общий рост на 50 % в течение года,
– сообщил Лисовой.
И добавил, что информация об "отказе от повышения" или "перенаправление средств" не правдива. Рост зарплат педагогов будет происходить поэтапно, как и анонсировало правительство.
Повысят ли зарплаты преподавателям?
Министр также сообщил: в проекте бюджета, который подало правительство ко второму чтению, также предусмотрели увеличение объема финансирования для похожего подхода для педагогических и научно-педагогических работников вузов и колледжей, входящих в структуру университетов.
В то же время в 2026 году мы продолжим работу над реформой системы оплаты труда педагогов. Это решение предусмотрено в проекте бюджета,
– заявил чиновник.
Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.