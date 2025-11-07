Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Чи підвищать зарплати вчителям і викладачам: Лісовий розповів про маніпуляції
7 листопада, 17:05
3

Чи підвищать зарплати вчителям і викладачам: Лісовий розповів про маніпуляції

Марія Волошин
Основні тези
  • У проєкті Державного бюджету-2026 передбачили підвищення зарплат педагогам на 30% з 1 січня та на 20% з 1 вересня.
  • Для викладачів вишів та коледжів передбачили схоже збільшення фінансування.

У проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Посадовець вирішив роз'яснити ситуацію через поширення у мережі неправдивої інформації. 

Дивіться також У школах бракує учителів: які зарплати зможуть повернути педагогів у професію 

Чи підвищать учителям зарплату?

Підвищення відбудеться з 1 січня на 30 % до посадового окладу та ще на 20 % – з 1 вересня. 

Це означає загальне зростання на 50 % протягом року, 
– повідомив Лісовий.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

І додав, що інформація про "відмову від підвищення" або "переспрямування коштів" не правдива. Зростання зарплат педагогів відбуватиметься поетапно, як і анонсував уряд. 

Дивіться також Чи підвищать учителям зарплату у 2026 році: відповідь Свириденко 

Чи підвищать зарплати викладачам?

Міністр також повідомив: у проєкті бюджету, який подав уряд до другого читання, також передбачили збільшення обсягу фінансування для схожого підходу для педагогічних і науково-педагогічних працівників вишів та коледжів, що входять до структури університетів.

Водночас у 2026 році ми продовжимо роботу над реформою системи оплати праці педагогів. Це рішення передбачено в проєкті бюджету, 
– заявив посадовець.

Дивіться також Освітяни заробляють найменше з усіх в Україні: цифри від Держстату 

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?

  • Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.

  • Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

  • Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.

  • З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.

  • МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.

  • Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.