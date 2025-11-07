Чи підвищать зарплати вчителям і викладачам: Лісовий розповів про маніпуляції
- У проєкті Державного бюджету-2026 передбачили підвищення зарплат педагогам на 30% з 1 січня та на 20% з 1 вересня.
- Для викладачів вишів та коледжів передбачили схоже збільшення фінансування.
У проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі міністра освіти і науки України Оксена Лісового. Посадовець вирішив роз'яснити ситуацію через поширення у мережі неправдивої інформації.
Чи підвищать учителям зарплату?
Підвищення відбудеться з 1 січня на 30 % до посадового окладу та ще на 20 % – з 1 вересня.
Це означає загальне зростання на 50 % протягом року,
– повідомив Лісовий.
І додав, що інформація про "відмову від підвищення" або "переспрямування коштів" не правдива. Зростання зарплат педагогів відбуватиметься поетапно, як і анонсував уряд.
Чи підвищать зарплати викладачам?
Міністр також повідомив: у проєкті бюджету, який подав уряд до другого читання, також передбачили збільшення обсягу фінансування для схожого підходу для педагогічних і науково-педагогічних працівників вишів та коледжів, що входять до структури університетів.
Водночас у 2026 році ми продовжимо роботу над реформою системи оплати праці педагогів. Це рішення передбачено в проєкті бюджету,
– заявив посадовець.
Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.