Правительство предоставит отдельные средства регионам на зарплаты педагогов

Кабмин принял важное решение по оплате труда педагогов. Средства отдельных дополнительных дотаций, которые правительство направляет в местные бюджеты в этом году, будут иметь четкий приоритет.

Это будет выплата зарплаты педагогам. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Что изменится для общин?

Министр говорит, что такое решение позволит сохранить уже введенное повышение оплаты труда педагогов на 30%. Зарплату педагогам будут выплачивать полностью и вовремя.

Прежде всего средства направят на оплату труда учителей школ, а также научно-педагогических работников вузов и колледжей.

Решение касается всех общин, в частности тех, работающих в сложных условиях – на прифронтовых, деоккупированных и других пострадавших территориях,

– уточнил чиновник.

Лисовой также отметил, что зарплата учителей формируется из двух частей:

государственной (должностной оклад и обязательные начисления);

местной (надбавки и премии).

Интересно! Профсоюз работников образования просит Верховную Раду поддержать законопроект о субвенции на 15 миллиардов гривен для повышения оплаты труда педагогов, сообщили в пресс-службе Профсоюза работников образования и науки Украины.

Поэтому фактический размер выплат значительно зависит от решений органов местного самоуправления, уточнил министр.

Чтобы общины имели ресурсы, государство четко определило приоритет использования средств дополнительных дотаций местным бюджетам – оплата труда педагогов и специалистов социальной и реабилитационной сфер,

– резюмировал глава МОН.

Что известно о повышении зарплат учителей?