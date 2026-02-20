Правительство предоставит отдельные средства регионам на зарплаты педагогов
- Кабмин принял решение направить дополнительные средства на зарплаты педагогам, в частности учителям школ и научно-педагогическим работникам вузов и колледжей.
- С 2026 года предусмотрено повышение зарплат учителей на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября, а также сохранение доплат за работу в неблагоприятных условиях.
Кабмин принял важное решение по оплате труда педагогов. Средства отдельных дополнительных дотаций, которые правительство направляет в местные бюджеты в этом году, будут иметь четкий приоритет.
Это будет выплата зарплаты педагогам. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой.
Что изменится для общин?
Министр говорит, что такое решение позволит сохранить уже введенное повышение оплаты труда педагогов на 30%. Зарплату педагогам будут выплачивать полностью и вовремя.
Прежде всего средства направят на оплату труда учителей школ, а также научно-педагогических работников вузов и колледжей.
Решение касается всех общин, в частности тех, работающих в сложных условиях – на прифронтовых, деоккупированных и других пострадавших территориях,
– уточнил чиновник.
Лисовой также отметил, что зарплата учителей формируется из двух частей:
государственной (должностной оклад и обязательные начисления);
местной (надбавки и премии).
Интересно! Профсоюз работников образования просит Верховную Раду поддержать законопроект о субвенции на 15 миллиардов гривен для повышения оплаты труда педагогов, сообщили в пресс-службе Профсоюза работников образования и науки Украины.
Поэтому фактический размер выплат значительно зависит от решений органов местного самоуправления, уточнил министр.
Чтобы общины имели ресурсы, государство четко определило приоритет использования средств дополнительных дотаций местным бюджетам – оплата труда педагогов и специалистов социальной и реабилитационной сфер,
– резюмировал глава МОН.
Что известно о повышении зарплат учителей?
- С 2026 года учителям в Украине повысили зарплаты: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- Воспитателям в детсадах также повысили оклады на 30% с 1 января 2026 года.
- Также сохранили доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что в 79 из 1450 общин уменьшили надбавку за престижность учителям как минимум на 10%. И это на фоне повышения зарплат для педагогов.
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- Он отметил, что учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.
- Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.