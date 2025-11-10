Повысят ли зарплату учителям до трех минимальных: в Раде сделали заявление
- Правительство отказалось повышать зарплаты учителям до трех минимальных в 2026 году, несмотря на поддержку депутатами правок.
- Зарплаты учителей могут увеличить до 30% с января и на 20% – в сентябре 2026 года.
Повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.
Даже несмотря на то, что нардепы поддержали ее в поправках в бюджет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале народного избранника Ярослава Железняка.
Повысят ли зарплату учителям до трех минимальных?
Железняк отметил, что с января предусматривают увеличение зарплат учителям до 30%, а возможное дополнительное повышение еще на 20% может произойти в сентябре 2026 года.
Я пишу: "Не будет 50% с января / не будет три минималки". Министр образования это подтверждает. Будет до 30%, а потом в сентябре (может будет) еще 20%. Разница между январем и сентябрем – девять месяцев, если что,
– написал нардеп.
И отметил, что в правительстве объясняют отказ от повышения недостатком средств в госбюджете. Дополнительные ресурсы направили на другие программы: в частности, на телемарафон, кэшбек, бесплатное питание и финансирование Укрзализныци.
На учителей денег нет,
– подытожил Железняк.
Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак также подтвердил эту информацию. Он сообщил, что Кабмин не включил правки нардепов по установлению зарплаты учителей на уровне трех минимальных в проект госбюджета. Чиновники ограничились общей ремаркой о возможности рассмотрения этих поправок в дальнейшем.
Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
- Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.