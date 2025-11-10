Чи підвищать зарплату вчителям до трьох мінімальних: у Раді зробили заяву

Підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.

Навіть попри те, що нардепи підтримали її у поправках до бюджету. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі народного обранця Ярослава Железняка.

Чи підвищать зарплату учителям до трьох мінімальних?

Железняк зазначив, що з січня передбачають збільшення зарплат учителям до 30%, а можливе додаткове підвищення ще на 20% може відбутися у вересні 2026 року.

Я пишу: "Не буде 50% з січня / не буде три мінімалки". Міністр освіти це підтверджує. Буде до 30%, а потім у вересні (може буде) ще 20%. Різниця між січнем та вереснем – дев'ять місяців, якщо що,

– написав нардеп.

І наголосив, що в уряді пояснюють відмову від підвищення нестачею коштів у держбюджеті. Додаткові ресурси скерували на інші програми: зокрема, на телемарафон, кешбек, безкоштовне харчування та фінансування Укрзалізниці.

На вчителів грошей немає,

– підсумував Железняк.

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак також підтвердив цю інформацію. Він повідомив, що Кабмін не включив правки нардепів щодо встановлення зарплати вчителів на рівні трьох мінімальних до проєкту держбюджету. Урядовці обмежились загальною ремаркою про можливість розгляду цих правок надалі.

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?