Не только зарплата: эти факторы значительно демотивируют молодых учителей
- Молодых учителей демотивируют немало факторов.
В частности, такие: низкая зарплата, атмосфера в коллективе, сложности взаимодействия с родителями и учениками, перегрузки, и ограниченный карьерный рост.
На мотивацию молодого учителя относительно того, чтобы оставаться работать в школе, влияют несколько факторов. Зарплата – один из них.
Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик во время участия в форуме "Быть учителем. Начало профессионального пути".
Смотрите также Средства есть: почти половина громад уменьшила надбавки к зарплате учителям
Что демотивирует молодого учителя?
Лещик отметила, что важными для мотивации молодого учителя являются также атмосфера в коллективе и взаимодействие с коллегами.
К сожалению, случаются ситуации дискриминации по возрасту в начале работы молодого учителя. Иногда другие педагоги воспринимают молодежь как претендентов на их место, поэтому учителя в начале пути могут чувствовать определенное недоверие со стороны коллег,
– заявила она.
И добавила, что нередко молодые педагоги жалуются на незащищенность в таких ситуациях.
Интересно! Украинская учительница Александра Бабич опубликовала в Threads сообщение, в котором резко высказалась о роли педагога в современной школе. Она отметила, что учитель – это не аниматор, не няня и не человек, который должен развлекать детей за деньги родителей.
Еще одним фактором, по словам образовательного омбудсмена, который влияет на мотивацию молодых педагогов, есть трудности взаимодействия с родителями и учениками. Коммуникацию со школьниками и их родителями важно строить правильно еще в начале педагогического пути, считает Лещик.
Это бывает сложно, ведь, к сожалению, некоторые родители скептически относятся к возрасту педагога, отсутствия опыта, и это влияет на коммуникацию. Возникают сложности с установлением личных границ,
– подчеркнула она.
Также иногда определяющим является перегрузка учителя. В частности, если он организует мероприятия и принимает в них участие, отчитывается, работает с документами и тому подобное.
Молодые учителя, чтобы получать более-менее приличную заработную плату, берут нагрузку сверх ставки, и это тоже влияет на их перегрузки и отсутствие возможностей для отдыха и восстановления ресурсов,
– акцентировала образовательный омбудсмен.
Также одним из демотивационных факторов является сложность карьерного роста. В частности, и из-за того, что во время войны в большинстве общин конкурсы на должность директора школы не проводят.
К теме Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.
Лещик считает, что удержать в школе молодых учителей может не только достойная зарплата, но и помощь через наставничество, восстановление конкурсов на должность директора и тому подобное.
Смотрите также Учителя теперь могут точно рассчитать зарплату после повышения: как это сделать
Увеличили ли педагогам в школах зарплаты?
- С 2026 года учителям в Украине повысили зарплаты: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен "на руки" для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях.
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк при этом обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- Руководитель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что в 41% общин Украины уменьшили размер надбавки за престижность к зарплатам учителям в январе. При этом 120 из этих общин имеют средства на счетах еще с субвенции на сумму более 1 миллиарда гривен.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.
- По данным исследования Освитории, в 2024 – 2025 учебном году примерно 40 тысяч (это около 12%) учителей вышли из системы образования.