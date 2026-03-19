Укр Рус
19 марта, 17:53
4

Не только зарплата: эти факторы значительно демотивируют молодых учителей

Мария Волошин
Основні тези
  • Молодых учителей демотивируют немало факторов.

  • В частности, такие: низкая зарплата, атмосфера в коллективе, сложности взаимодействия с родителями и учениками, перегрузки, и ограниченный карьерный рост.

     

На мотивацию молодого учителя относительно того, чтобы оставаться работать в школе, влияют несколько факторов. Зарплата – один из них.

Об этом заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик во время участия в форуме "Быть учителем. Начало профессионального пути".

Что демотивирует молодого учителя?

Лещик отметила, что важными для мотивации молодого учителя являются также атмосфера в коллективе и взаимодействие с коллегами.

К сожалению, случаются ситуации дискриминации по возрасту в начале работы молодого учителя. Иногда другие педагоги воспринимают молодежь как претендентов на их место, поэтому учителя в начале пути могут чувствовать определенное недоверие со стороны коллег, 
– заявила она.

И добавила, что нередко молодые педагоги жалуются на незащищенность в таких ситуациях.

Интересно! Украинская учительница Александра Бабич опубликовала в Threads сообщение, в котором резко высказалась о роли педагога в современной школе. Она отметила, что учитель – это не аниматор, не няня и не человек, который должен развлекать детей за деньги родителей.

Еще одним фактором, по словам образовательного омбудсмена, который влияет на мотивацию молодых педагогов, есть трудности взаимодействия с родителями и учениками. Коммуникацию со школьниками и их родителями важно строить правильно еще в начале педагогического пути, считает Лещик.

Это бывает сложно, ведь, к сожалению, некоторые родители скептически относятся к возрасту педагога, отсутствия опыта, и это влияет на коммуникацию. Возникают сложности с установлением личных границ, 
– подчеркнула она.

Также иногда определяющим является перегрузка учителя. В частности, если он организует мероприятия и принимает в них участие, отчитывается, работает с документами и тому подобное.

Молодые учителя, чтобы получать более-менее приличную заработную плату, берут нагрузку сверх ставки, и это тоже влияет на их перегрузки и отсутствие возможностей для отдыха и восстановления ресурсов, 
– акцентировала образовательный омбудсмен.

Также одним из демотивационных факторов является сложность карьерного роста. В частности, и из-за того, что во время войны в большинстве общин конкурсы на должность директора школы не проводят.

К теме Глава МОН Оксен Лисовой считает, что зарплата учителя должна быть средней по рынку и выше. Главное – достойной, сказал он в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.

Лещик считает, что удержать в школе молодых учителей может не только достойная зарплата, но и помощь через наставничество, восстановление конкурсов на должность директора и тому подобное.

Увеличили ли педагогам в школах зарплаты?

  • С 2026 года учителям в Украине повысили зарплаты: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
  • "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен "на руки" для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях.
  • Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк при этом обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
  • Руководитель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что в 41% общин Украины уменьшили размер надбавки за престижность к зарплатам учителям в январе. При этом 120 из этих общин имеют средства на счетах еще с субвенции на сумму более 1 миллиарда гривен.
  • Глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.
  • По данным исследования Освитории, в 2024 – 2025 учебном году примерно 40 тысяч (это около 12%) учителей вышли из системы образования.