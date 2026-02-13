Получили ли педагоги повышенную зарплату в 2026 году

С 2026 года зарплаты учителей в Украине растут. Повышение произойдет в два этапа.

С 1 января зарплата педагогов растет на 30%, с 1 сентября – еще на 20%. Медиа "Новая украинская школа" провело опрос относительно того, получили ли педагоги повышенные зарплаты.

Смотрите также "Нивелирует повышение": Профсоюз обратился к правительству из-за размера надбавки для учителей

Получили ли учителя большие зарплаты?

Большинство учителей, принявших участие в опросе, заявили, что получили повышенную зарплату за январь этого года. Результаты в целом следующие:

56% отметили, что зарплата выросла примерно на 30%;

33% – что выросла, но менее чем на 30%;

8% ответили, что ничего не изменилось;

2% – что зарплата стала меньше;

1% выбрали вариант "другое".

Педагоги также уточнили суммы и обстоятельства начислений. Один из педагогов, в частности, отметил, что зарплата выросла примерно на 5 тысяч гривен.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Часть учителей обратила внимание на размер доплаты за престижность труда. Педагог из Житомирской области написала, что им установили 5% надбавки, поэтому повышение де-факто составляет около 10 – 15%. Были сообщения и об уменьшении доплаты за престижность до 5%, отсутствие выплат за классное руководство и проверку тетрадей.

Отдельные педагоги отмечают, что, несмотря на повышение, уровень зарплаты остается недостаточным, учитывая нагрузки и личные обстоятельства.

Смотрите также В Профсоюзе сделали важное заявление о надбавках учителям за престижность

Что требуют в Профсоюзе педагогов?

Учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.

Размер зарплаты учителя не должен зависеть от способности конкретной общины.

Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк. Он обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.

Он отметил, что из-за финансовых возможностей общин многим учителям начисляют лишь 5% надбавки за престижность.

Это де-факто является нарушением закона. Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.

Как выросла зарплата учителя?