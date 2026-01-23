Предоставило ли МОН в Верховную Раду новую модель оплаты труда педагогов

Министерство образования и науки Украины не предоставило Образовательному комитету Верховной Рады вариантов по формированию новой модели оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников.

Об этом сообщил глава Образовательного парламентского комитета Сергей Бабак в своем телеграмм-канале.

Выполнило ли МОН нардепов?

Нардеп рассказал, что МОН получило соответствующее поручение еще в прошлом году. Профильный комитет Рады просил ведомство сформировать модель на реализацию статьи 61 закона "Об образовании", который гарантирует педагогам должностной оклад самой низкой квалификационной категории на уровне не менее трех минимальных зарплат.

На заседании наработанных вариантов и предложений озвучено не было. К сожалению. Ждем услышать в конце февраля. Опять вынесем этот вопрос контрольным на заседание,

– заявил Бабак.

Образовательный комитет Рады при этом рекомендовал всеукраинским ассоциациям органов местного самоуправления в феврале осуществить мониторинг выплат работникам школ за январь 2026 года.

Важно посмотреть, как именно формировалась зарплата педагогов, какие надбавки и доплаты выплачивали и в каких размерах в январе, если сравнить с декабрем 2025,

– уточнил нардеп.

По словам народного избранника, есть информация из некоторых регионов, что иногда уменьшают размер местной надбавки и/или надбавки за престижность. Поэтому он обещает следить за ситуацией.

Ранее в МОН также рассказывали, что разработали четыре модели повышения зарплат учителям. Они не связаны с повышением оплаты труда педагогов с января и сентября 2026 года. При этом предусматривают:

увеличение нагрузки; отсутствие увеличения нагрузки; пропорциональное повышение для различных категорий учителей; непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.

