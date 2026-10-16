"Не останавливаемся": министр Бутенко сделал заявление о повышении зарплаты учителям

С 1 сентября зарплата педагогов выросла на 20 %. Предыдущее повышение составило 30 % с 1 января.

Кабинет министров при этом разрабатывает еще несколько вариантов повышения заработной платы работникам образования. Об этом во время часа вопросов к правительству заявил министр образования и науки Андрей Бутенко, пишет Суспильное.

Что говорит министр о повышении зарплат учителям

Чиновник сообщил, что правительство утвердило новые схемы должностных окладов.

Важно, что мы не просто увеличили на 20%, мы увеличили гарантированную долю выплат. Повышенный должностной оклад влияет на всю заработную плату, поскольку к нему добавляются доплаты за выслугу лет и другие виды,

– заявил глава МОН.

По словам министра, правительство сохранило доплату в размере 2 600 гривен для всех педагогов, работающих на прифронтовых территориях.

Новые схемы окладов помогут нашим учителям в этот непростой период. Но мы не останавливаемся. Мы планируем и дальше продолжать эту работу и вместе с Комитетом разрабатываем различные варианты повышения заработной платы на законодательном уровне, а также ищем другие варианты,

– заверил министр.

От чего зависит новый механизм оплаты труда работников образования