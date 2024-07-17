В одном из городов Украины зарплату педагогам повысят на 15%

В Днепре увеличат зарплаты педагогам. Повышение состоится уже в этом месяце.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что город обеспечит до 15% роста зарплат для воспитателей-методистов и музыкальных руководителей, работающих в садиках, школах и учреждениях профтехобразования. Это произойдет благодаря муниципальным надбавкам.

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В Днепре зарплата педагогов вырастет

Глава города отметил, что на ближайшей сессии депутатский корпус рассмотрит выделение необходимых средств. А это около 5,5 миллионов гривен.

Как и с доплатами для воспитателей садиков, которые мы ввели в июне, это инициатива сугубо на уровне территориальной общины,

– заявил Филатов.

И добавил: сколько бы ресурсов у Днепра не забирала война, вся возможная (и невозможная) подготовка к апокалиптическим сценариям зимы, город и в дальнейшем будет поддерживать тех, кто за откровенно маленькую плату делает неоценимо много – учит и заботится о детях.

Поэтому наш долг – несмотря на все, находить возможности, чтобы позаботиться об этих людях,

– говорит мэр Днепра.

Ранее мы информировали о том, какую зарплату получают учителя начальных классов в Украине. Об этом читайте по ссылке.