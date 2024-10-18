Заместитель Лесового рассказала, планируют ли увеличивать зарплату учителям

То, что учителям в Украине надо повысить зарплату, понимают все. При этом надо создать новый подход, чтобы на момент улучшения финансовой ситуации или при росте финансовой помощи от партнеров можно было говорить о введении нового подхода оплаты труда педагогов.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева. И добавила: все мы знаем, что должны ценить учителя со стажем.

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Что говорят в МОН о новых подходах к оплате труда педагогов

Чиновница заявила, что кто-то из учителей совершенствует навыки постоянно. Кто-то готов дополнительно менторить начинающих.

Это бесценно, но все это отнимает время. И эту нагрузку надо учитывать. Ментором готовы быть не все, поэтому будут и другие траектории развития учителей,

– отметила Кузьмичева.

И добавила, что можно создавать учебно-методические материалы, учебники. Можно участвовать в различных проектах, конкурсах. Это дает отход от линейности. Не все учителя должны обязательно проходить те же звенья профессионального развития.

Сейчас в учителя есть 150 часов повышения квалификации, которые надо набрать за 5 лет. Эти часы никак не приоритезируют, на что именно ты их используешь. К сожалению, из-за этого нередко идут по простым схемам: получают сертификат, за которым не стоит качественная проработка темы. А в будущем каждый сможет выбрать, над чем ему ближе работать в своем профессиональном развитии,

– говорит заместитель Лисового.

Это о гибкости выбора, который учитель будет делать, исходя из своих сильных сторон. Это изменит подход к повышению квалификации. Концепцию этих изменений будут разрабатывать в течение этого учебного года и следующего календарного года. Все это МОН будет обсуждать с общественностью и самими учителями, резюмировала заместитель главы МОН.

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