В Раде рассказали о планах изменить структуру зарплат и условия труда учителей

Нардепы из Образовательного комитета Верховной Рады предлагали правками к законопроекту о Госбюджете 2026 изменить структуру зарплаты учителей. Однако согласия не было и МОН это не поддержало.

Об этом в блицинтервью РБК-Украина рассказал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Можно ли изменить структуру зарплаты?

Нардеп напомнил, что в этом году зарплата педагогов растет, но структурно это ничего не меняет. Для изменения нужно выполнить одно условие.

Учителя работают до конца учебного года, дальше они все уходят в отпуска, пока у детей летние каникулы – примерно на два месяца. И если мы хотим изменить структуру оплаты труда с 1 сентября, то нам нужно принять закон и их предупредить об этом – до того, как они пойдут в отпуска,

– заявил он.

По словам Бабака, это изменение существенных условий оплаты труда: за лето начисляют новую нагрузку. Поэтому и просили правительство внести законопроект в первом квартале, чтобы мы до мая смогли его доработать и проголосовать.

Позже это невозможно: Верховная Рада не будет голосовать подобный закон посреди лета,

– уточнил глава Комитета.

Он считает, что это непорядочно по отношению к большому количеству учителей. Зато на эту цель добавили 5 дополнительных миллиардов. По словам нардепа, предложения МОН сейчас – это перескакивание из тарифного разряда в тарифный разряд.

Пока комплексного законопроекта нет, его не внесли, но повышение зарплаты в любом случае будет, потому что эти деньги на 20% повышение оклада есть в бюджете,

– резюмировал народный избранник.

Интересно! Законопроект о реформе оплаты труда педагогов до сих пор не внесли на рассмотрение Верховной Рады. Его должно было разработать МОН Украины до конца первого квартала. Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак.

