Требования обновили – финансирование "врезали" на 20 миллиардов: какие изменения ждут зарплаты учителей

Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что размер образовательной субвенции сократили на 19%. Это связано с тем, что средства направляются, прежде всего, на защиту страны.

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В то же время во время модернизации сферы образования возрастают роль учителя и требования к нему.

Новые принципы образования требуют от каждого учителя высокого профессионализма, овладения и применения современных педагогических технологий и новых методов обучения и воспитания, желания и умения постоянно учиться и самосовершенствоваться, творческого подхода и рационализма, а также готовности к изменениям в контексте реализации содержания реформы НУШ,

– акцентировал министр образования.

И добавил: чтобы поощрить учителей с высоким уровнем педагогического мастерства, МОН внедрил сертификацию учителей украинского языка и математики и согласовал новое Положение об аттестации педагогических работников.

Так, директора школ имеют право устанавливать работникам повышенные ставки зарплаты, надбавки и доплаты за отдельные виды деятельности,

– заметил Лисовой.

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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату