Требования обновили – финансирование "врезали" на 20 миллиардов: какие изменения ждут зарплаты учителей
Источник:Укринформ
В 2023 году по сравнению с 2022 в Госбюджете Украины на зарплаты учителей предусмотрели на 20,5 миллиарда гривен меньше. В то же время модернизация образования и новые стандарты предусматривают обновленные требования для педагогов.
На зарплаты учителям предусмотрели на 20,5 миллиарда меньше, чем в прошлом году
В то же время во время модернизации сферы образования возрастают роль учителя и требования к нему.
Новые принципы образования требуют от каждого учителя высокого профессионализма, овладения и применения современных педагогических технологий и новых методов обучения и воспитания, желания и умения постоянно учиться и самосовершенствоваться, творческого подхода и рационализма, а также готовности к изменениям в контексте реализации содержания реформы НУШ,
– акцентировал министр образования.
И добавил: чтобы поощрить учителей с высоким уровнем педагогического мастерства, МОН внедрил сертификацию учителей украинского языка и математики и согласовал новое Положение об аттестации педагогических работников.
Так, директора школ имеют право устанавливать работникам повышенные ставки зарплаты, надбавки и доплаты за отдельные виды деятельности,
– заметил Лисовой.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.