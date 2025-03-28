МОН имеет несколько сценариев повышения зарплат учителей, – Лисовой
- Министерство образования и науки Украины имеет несколько сценариев повышения зарплат учителей, но для этого нужны средства, которых пока нет.
- Для системного повышения зарплат необходимо 270 миллиардов гривен, а для начального этапа – минимум 40 миллиардов гривен.
- Министр Оксен Лисовой отметил, что учителя должны быть первыми в очереди на повышение зарплат, когда появится возможность.
Министерство образования и науки Украины имеет несколько сценариев повышения зарплат учителей. Причем как поэтапного, так и частичного.
Однако для реализации нужны средства, которых сейчас на эти цели у государства нет. Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью телеканалу "Рада", отмечает 24 Канал.
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Что говорит Лисовой о зарплатах учителей
Лисовой отметил, что для системного большого повышения заработной платы педагогам необходимо 270 миллиардов гривен.
Министр при этом отметил, что учителя должны быть первыми в очереди на повышение заработных плат в Украине. Все же пока для решения этого острого вопроса и существенного повышения зарплат педагогам средств в бюджете нет.
Я всегда говорю, когда кто-то вспоминает о повышении заработных плат для своих контингентов, – только после учителей. Учителя должны быть первыми в очереди на повышение заработных плат, когда появится такая возможность,
– говорит чиновник.
Однако для этого, по его словам, минимум нужно 40 миллиардов гривен.
Работаем над этим, и это для нас точно приоритет. Зарплата педагога во всех звеньях образования должна быть достойной. Потому что он формирует человеческий капитал, наше самое ценное,
– добавил министр.
И отметил: это не нормально, что мы наших самых маленьких и самое дорогое отдаем в руки людям, которым платим недостаточно.
- Ранее мы писали, что Лисовой рассказал, на сколько учителям в этом году увеличили зарплату.