МОН имеет несколько сценариев повышения зарплат учителей, – Лисовой

Министерство образования и науки Украины имеет несколько сценариев повышения зарплат учителей. Причем как поэтапного, так и частичного.

Однако для реализации нужны средства, которых сейчас на эти цели у государства нет. Об этом рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью телеканалу "Рада", отмечает 24 Канал.

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Что говорит Лисовой о зарплатах учителей

Лисовой отметил, что для системного большого повышения заработной платы педагогам необходимо 270 миллиардов гривен.

Министр при этом отметил, что учителя должны быть первыми в очереди на повышение заработных плат в Украине. Все же пока для решения этого острого вопроса и существенного повышения зарплат педагогам средств в бюджете нет.

Я всегда говорю, когда кто-то вспоминает о повышении заработных плат для своих контингентов, – только после учителей. Учителя должны быть первыми в очереди на повышение заработных плат, когда появится такая возможность,

– говорит чиновник.

Однако для этого, по его словам, минимум нужно 40 миллиардов гривен.

Работаем над этим, и это для нас точно приоритет. Зарплата педагога во всех звеньях образования должна быть достойной. Потому что он формирует человеческий капитал, наше самое ценное,

– добавил министр.

И отметил: это не нормально, что мы наших самых маленьких и самое дорогое отдаем в руки людям, которым платим недостаточно.