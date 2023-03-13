Может ли учитель, работающий по совместительству, получать премии

Педагоги, работающие по совместительству, получают заработную плату за фактически выполненную работу. Также могут получать и премии, но есть нюансы.

В соответствии с Законом Украины "Об оплате труда ", совместительство – это выполнение работником, кроме основной, иной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии.

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Могут ли учителю, работающему по совместительству, выплачивать премию

Формы и системы оплаты, а также нормы труда, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий устанавливаются на предприятиях в коллективном договоре. Также там должны прописать соблюдение норм и гарантий, предусмотренных законодательством.

Согласно статье 143 КЗоТ, премирование работников, работающих по совместительству, возможно. Его "выносят" в Положение о премировании и утверждают как приложение к коллективному договору заведения. В этом Положении должно быть указано, что работники, работающие по совместительству, премируются на общих основаниях.

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