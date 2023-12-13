Насколько в 2024 году вырастут зарплаты учителей

Из-за полномасштабной войны учителям в Украине отменили немало доплат. Однако должностные лица обещают в 2024 году повысить оплату труда педагогам.

Глава украинского правительства Денис Шмигаль пообещал, что зарплаты учителям повысят на 21%. Деньги на это заложили в Госбюджете.

Смотрите также "Это стыд": в МОН сделали заявление о зарплате преподавателей

В 2024 году учителям повысят зарплату

Так, Шмигаль отметил, что среднемесячная зарплата учителя высшей категории вырастет в следующем году с 14,4 тысяч гривен до 17,4 тысяч гривен.

О повышении зарплат педагогам рассказывал и глава Минобразования Оксен Лисовой. Он в эфире "Завтрака с 1+1" заявил, что оплата труда педагогов в 2024 году вырастет в два этапа: I – с 1 января на 10%, II – с 1 апреля – на 12,6%.

Так, по словам министра, в среднем учитель в следующем году должен получать 16 тысяч гривен зарплаты.

Также Шмигаль заявлял, что в Госбюджете на 2024 год предусмотрено увеличение финансирования науки на 15%.

Смотрите также Какую зарплату получают учителя разных категорий и без стажа

Учителям повысят зарплату в 2024 году