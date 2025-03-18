Очное обучение, деньги учителям, реформы: Шмыгаль назвал приоритеты в образовании и науке

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль назвал приоритеты работы Кабмина в сфере образования и науки. В частности, отметил, что за последние 2 года бюджет на эту отрасль вырос на 35%.

В частности, со 143 до 194 миллиардов гривен. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.

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Какие приоритеты правительства в сфере образования и науки

Чиновник акцентировал на пяти основных аспектах. И добавил, что каждый из них имеет прогресс, но надо ускорить работу.

По словам Шмыгаля, с момента запуска инициативы "Школа офлайн" с сентября прошлого года более 100 тысяч детей вернули к очному обучению. В правительстве планируют увеличить эту цифру до 300 тысяч.

В 2025 году предусмотрели 6,2 миллиарда гривен субвенции на обустройство школьных укрытий. 1,6 миллиарда гривен выделили на закупку более 600 школьных автобусов.

Второй акцент – "Новая украинская школа". За последние два года увеличили финансирование этой реформы на 50%. В 2025 году бюджет НУШ составляет более 2 миллиардов гривен. Создаем базу для "Профильной" реформы. С 2027 года ученики будут выбирать профиль обучения. Это путь к осознанному выбору профессии,

– уточнил глава Кабмина.

И напомнил, что на сегодня уже оборудовали около 100 мастерских при учебных заведениях. Из них более 30 заработали этой зимой.

В этом году программа продолжается. На нее выделили финансирование в объеме 540 миллионов гривен. Планируем открыть еще до сотни таких мастерских. Так готовим профессиональные кадры для восстановления Украины, даем возможность получить новую специализацию внутренне перемещенным лицам и всем желающим,

– добавил Шмыгаль.

Он также рассказал, что на сегодня более 1,6 миллиона детей в 1 – 4 классах питаются бесплатно. На это выделили более 2,8 миллиарда гривен. Также планируют распространить эту практику на всех учеников. С сентября, в частности, – на школьников в прифронтовых областях.

Пятый акцент – оплата труда учителей. В целом фонд оплаты педагогов на этот год составляет 115 миллиардов гривен. Около 500 тысяч педагогов получают ежемесячные доплаты в размере 1 тысячи гривен. С сентября объем доплат удвоится. Мы запустили эту доплату в рамках "Зимней поддержки", но они остаются на весь год,

– резюмировал глава правительства.

Мы также рассказывали, что в Украине трансформируют сферу профессионального образования.