Зарплата учителя в 2023 году: какие доплаты и надбавки могут получать педагоги

Зарплата учителей должна соответствовать их квалификации и опыту. В основу начисления оплаты труда заложена единая тарифная сетка, а также педагоги могут получать надбавки и доплаты.

К сожелению, повышение зарплат учителей в 2023 году отменили. Решение Кабмина приостанавливает норму, устанавливавшую с 1 января 2023 года минимальный размер ставки зарплаты педагога – четыре прожиточных минимума.

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По состоянию на 1 января 2023 года, прожиточный минимум составляет 2684 гривен. Поэтому оплата труда учителей в школах в 2023 году остается на уровне предыдущего года.

Оплата труда может быть определена как за часы, так и за месяцы работы, в зависимости от типа и условий труда. Кроме базовой заработной платы, педагоги могут получать дополнительные выплаты за:

педагогическое мастерство,

научную работу,

доплаты за преподавание дополнительных предметов,

классного руководителя,

разные виды доплат и компенсаций (например, за преподавание в тяжелых или вредных условиях, за перевыполнение нормативов) и т.д.

Какие доплаты и надбавки имеют учителя в 2023 году

Кроме оплаты по ставке педагоги имеют право на доплаты и надбавки. Размеры доплат за отдельные виды работы устанавливаются в соответствии с Постановлением №1391.

Интересно Зачем учителям повышения квалификации и сколько часов в год нужно набрать

Наиболее распространенными доплатами и надбавками у педработников в настоящее время являются:

надбавка за стаж педагогической (также научно-педагогической) работы – 10% (3 года), 20% (20 лет) и 30% (30 лет);

надбавка за престижность труда – 20%;

доплата за проверку письменных работ – 15% (в 1 – 4 классах, независимо от нагрузки), 10 – 20% (в 5 – 12 классах, но здесь все зависит от предмета: 20% – язык и литература, 15% – математика, 10% – иностранный язык, чертеж);

доплата за классное руководство – 20% (начальные классы), 25% (старшие классы);

доплаты за заведование и руководство кружками, лабораториями и т.п. – 10 – 15%;

надбавка за сертификацию – 20% (в течение срока действия сертификата).

Добавим, что украинские учителя сейчас получают от 6 до 21 тысяч гривен зарплаты в месяц, в зависимости от категории, количества часов и т.д. Какие зарплаты получают учителя в разных регионах Украины – читайте здесь.