"Впереди два или три этапа": Зеленский рассказал о повышении зарплат учителей

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата учителей будет расти. Даже несмотря на войну.

Об этом он заявил в ходе Украинского молодежного форума, сообщает "Укринформ".

Что сказал Зеленский о зарплатах учителей

Президент заявил, что впереди еще несколько этапов повышения заработной платы учителей в Украине.

Несмотря на то, что весь бюджет у нас – в Министерстве обороны, мы увеличиваем заработную плату нашим педагогам. Там предусмотрено поэтапное повышение, два или три этапа еще впереди, все это будет,

– заверил Зеленский, отвечая на вопрос о низкой оплате труда учителей.

Глава государства подчеркнул, что зарплаты учителей будут расти.

Не так быстро, как хотелось бы, но мы вас услышали, знаем об этой проблеме, знаем об этих вызовах и очень благодарны нашим педагогам,

– резюмировал он.

Что известно о повышении зарплат учителям в этом году