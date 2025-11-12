Намного больше чем в Украине: какую зарплату получает учитель в Германии

В Германии зарплата педагога зависит от федеральной земли. В среднем составляет 2 800 – 3 200 евро в месяц.

То есть 120 000 – 135 000 гривен. Об этом информирует 24 Канал. РБК-Украина

Какая зарплата учителей в Германии?

Начальная зарплата учителя – немного ниже: около 2 400 евро (100 000 гривен). Педагог с опытом может получать более 4 000 евро (170 000 гривен).

По данным Вчися.Медиа, зарплаты педагогов с опытом могут достигать 200 – 300 тысяч евро в год (начиная от 8 миллионов гривен). Средняя зарплата в стране – 3 975 евро (более 170 тысяч гривен).

Немецкие учителя получают в 1,01 раз больше средней зарплаты и в 4 раза больше прожиточного минимума.

Какая зарплата учителей в Украине?

Средняя ставка учителя в Украине составляет около 8 000 гривен в месяц. К ней добавляют:

надбавку за проверку тетрадей – около 10 – 15%;

надбавку за классное руководство – около 1 000 – 1 500 гривен;

надбавку за стаж:

более 10 лет – 10%, более 20 лет – 20%, свыше 30 лет – 30%.

В итоге средняя зарплата учителя со всеми надбавками составляет 10 000 – 14 000 гривен. Учитель начальных классов получает в среднем 17 000 – 17 500. Молодые начинающие – от 8 000 до 10 000 гривен.

Повысят ли учителям зарплаты?