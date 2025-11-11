Не на 50%: насколько могут повысить зарплату молодым учителям в 2026 году
- Для молодых учителей анонсированное повышение зарплат в 2026 году составит 33%, а не 50%.
- После январского повышения молодой учитель будет получать 9 740 гривен, а с 1 сентября – 10 845 гривен.
Украинские чиновники обещают, что в следующем году повысят зарплаты учителям. В целом – на 50%.
Повышение должно произойти в рамках двух этапов. Эту тему обсуждали и на заседании Образовательного комитета Верховной Рады, информирует 24 Канал.
Смотрите также Повысят ли зарплаты учителям и преподавателям: Лисовой рассказал о манипуляциях
Насколько повысят зарплату молодым педагогам?
Так, для молодых учителей анонсированное повышение зарплат в 2026 году де-факто составит не 50%, а 33%.
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив заявил, что сейчас молодой педагог без каких-либо надбавок при нагрузке на полную ставку получает "на руки" чуть больше 8 тысяч гривен. Причем благодаря доплате до уровня минимальной зарплаты.
Ожидается, что после январского повышения молодой учитель будет получать 9 740 гривен. То есть де-факто повышение для этой категории педагогов составит 19% вместо анонсированных 30% для всех учителей из-за компенсации повышением доплаты "до минималки".
С 1 сентября, когда повысят зарплаты учителям еще на 20%, такой педагог будет получать 10 845 гривен. То есть де-факто общее повышение составит 33% вместо анонсированных 50%.
Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.
С учетом озвученных цифр нардепы предлагают Министерству финансов еще раз пересмотреть отклоненную правку об установлении зарплат педагогов на уровне трех минимальных, чтобы достичь конкурентоспособного уровня зарплат для молодых учителей в размере почти 20 тысяч гривен и привлечь молодежь к учительству.
Смотрите также Повысят ли зарплату учителям до трех минимальных: в Раде сделали заявление
Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.
Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.
Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.
- При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.