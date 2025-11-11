Не на 50%: насколько могут повысить зарплату молодым учителям в 2026 году

Украинские чиновники обещают, что в следующем году повысят зарплаты учителям. В целом – на 50%.

Повышение должно произойти в рамках двух этапов. Эту тему обсуждали и на заседании Образовательного комитета Верховной Рады, информирует 24 Канал.

Насколько повысят зарплату молодым педагогам?

Так, для молодых учителей анонсированное повышение зарплат в 2026 году де-факто составит не 50%, а 33%.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив заявил, что сейчас молодой педагог без каких-либо надбавок при нагрузке на полную ставку получает "на руки" чуть больше 8 тысяч гривен. Причем благодаря доплате до уровня минимальной зарплаты.

Ожидается, что после январского повышения молодой учитель будет получать 9 740 гривен. То есть де-факто повышение для этой категории педагогов составит 19% вместо анонсированных 30% для всех учителей из-за компенсации повышением доплаты "до минималки".

С 1 сентября, когда повысят зарплаты учителям еще на 20%, такой педагог будет получать 10 845 гривен. То есть де-факто общее повышение составит 33% вместо анонсированных 50%.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

С учетом озвученных цифр нардепы предлагают Министерству финансов еще раз пересмотреть отклоненную правку об установлении зарплат педагогов на уровне трех минимальных, чтобы достичь конкурентоспособного уровня зарплат для молодых учителей в размере почти 20 тысяч гривен и привлечь молодежь к учительству.

Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?