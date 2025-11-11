Укр Рус
Освіта Освіта в Україні Не на 50%: наскільки можуть підвищити зарплату молодим учителям у 2026 році
11 листопада, 21:16
3

Не на 50%: наскільки можуть підвищити зарплату молодим учителям у 2026 році

Марія Волошин
Основні тези
  • Для молодих вчителів анонсоване підвищення зарплат у 2026 році становитиме 33%, а не 50%.
  • Після січневого підвищення молодий учитель отримуватиме 9 740 гривень, а з 1 вересня – 10 845 гривень.

Українські посадовці обіцяють, що наступного року підвищать зарплати учителям. Загалом – на 50%.

Підвищення має відбутися у межах двох етапів. Цю тему обговорювали й на засіданні Освітнього комітету Верховної Ради, інформує 24 Канал

Наскільки підвищать зарплату молодим педагогам?

Так, для молодих вчителів анонсоване підвищення зарплат у 2026 році де-факто становитиме не 50%, а 33%.

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків заявив, що зараз молодий педагог без будь-яких надбавок при навантаженні на повну ставку отримує "на руки" трохи більше ніж 8 тисяч гривень. Причому завдяки доплаті до рівня мінімальної зарплати.

Очікують, що після січневого підвищення молодий учитель отримуватиме 9 740 гривень. Тобто де-факто підвищення для цієї категорії педагогів становитиме 19% замість анонсованих 30% для всіх учителів через компенсацію підвищенням доплати "до мінімалки". 

З 1 вересня, коли підвищать зарплати учителям ще на 20%, такий педагог отримуватиме 10 845 гривень. Тобто де-факто загальне підвищення становитиме 33% замість анонсованих 50%.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

З урахуванням озвучених цифр нардепи пропонують Міністерству фінансів ще раз переглянути відхилену правку про встановлення зарплат освітян на рівні трьох мінімальних, аби досягнути конкурентоспроможного рівня зарплат для молодих учителів у розмірі майже 20 тисяч гривень та залучити молодь до вчителювання. 

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?

  • Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.

  • Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.

  • Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.

  • З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.

  • МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.

  • Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.

  • Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.

  • При цьому підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.