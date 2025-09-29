Глава Финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что нужно выполнить закон "Об образовании", чтобы учитель самой низкой категории получал три минимальные зарплаты. То есть 24 тысячи гривен.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа в телеграме. Он считает, что повышение оплаты труда педагогов на 50%, которое предусмотрели в проекте бюджета-2026, – это положительный шаг, но не достаточный.

Что говорит нардеп?

Гетманцев отметил, что надо наконец выполнить 61 Статью ЗУ "Об образовании" и гарантировать три минимальные зарплаты учителю низкой категории – несмотря на войну.

Потому что когда молодой учитель получает 6 тысяч гривен зарплаты на руки – на это же невозможно прожить. Поэтому у нас куча примеров, когда профессиональные и талантливые молодые люди уходят из профессии, ищут другую работу,

– написал нардеп.

При этом он добавил, что надо решать проблему не только зарплат учителей, но и других категорий педагогов – в детсадах, внешкольном образовании, профессионально-техническом и высшем. В частности – воспитателей садов.

Самые высокие зарплаты воспитателей – 9,5 тысячи гривен,

– уточнил глава Финансового комитета.

И добавил, что зарплату им согласовывает местная власть и может назначить доплаты. Но не все имеют такую возможность. Поэтому государство также ответственно.

На днях нардеп заявил, что надо повысить зарплаты воспитателей детсадов до уровня учителей начальной школы. В частности, унифицировать систему надбавок и коэффициентов для всех звеньев образования.

Что говорят в МОН?

Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что повышение зарплат в дошкольном, внешкольном, профессионально-техническом и профессиональном предвысшем образовании является важным вызовом для его ведомства.

Чиновник отметил, что зарплаты педагогов в вышеперечисленных звеньях должны быть совмещены с ростом оплаты труда учителей в школе.

По повышению зарплат преподавателям профтехов и колледжей, Лисовой объяснил, что задержка по механике повышения зарплаты педагогам связана, в частности, с тем, чтобы охватить повышением преподавателей профессионально-технического и профессионального предвысшего образования.

Что известно о повышении оплаты труда учителям?