Очільник Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що потрібно виконати закон "Про освіту", аби вчитель найнижчої категорії отримував три мінімальні зарплати. Тобто 24 тисячі гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення нардепа у телеграмі. Він вважає, що підвищення оплати праці педагогів на 50%, яке передбачили у проєкті бюджету-2026, – це позитивний крок, але не достатній.

Що каже нардеп?

Гетманцев зазначив, що треба нарешті виконати 61 Статтю ЗУ "Про освіту" та гарантувати три мінімальні зарплати вчителю найнижчої категорії – попри війну.

Бо коли молодий вчитель отримує 6 тисяч гривень зарплати на руки – на це ж неможливо прожити. Тому в нас купа прикладів, коли фахові й талановиті молоді люди йдуть з професії, шукають іншу роботу,

– написав нардеп.

При цьому він додав, що треба розв'язувати проблему не лише зарплат учителів, а й інших категорій освітян – у дитсадках, позашкільній освіті, професійно-технічній та вищій. Зокрема – вихователів садків.

Найвищі зарплати вихователів – 9,5 тисячі гривень,

– уточнив очільник Фінансового комітету.

І додав, що зарплату їм погоджує місцева влада і може призначити доплати. Але не всі мають таку можливість. Тому держава також відповідальна.

Днями нардеп заявив, що треба підвищити зарплати вихователів дитсадків до рівня вчителів початкової школи. Зокрема, уніфікувати систему надбавок і коефіцієнтів для всіх ланок освіти.

Що кажуть у МОН?

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що підвищення зарплат у дошкільній, позашкільній, професійно-технічній та фаховій передвищій освіті є важливим викликом для його відомства.

Посадовець зазначив, що зарплати освітян у вищеперелічених ланках мають бути поєднані зі зростанням оплати праці вчителів у школі.

Щодо підвищення зарплат викладачам профтехів та коледжів, Лісовий пояснив, що затримка щодо механіки підвищення зарплати педагогам пов'язана, зокрема, з тим, щоб охопити підвищенням викладачів професійно-технічної і фахової передвищої освіти.

Що відомо про підвищення оплати праці вчителям?