Работу потеряют 70 тысяч учителей: Профсоюз предостерег от воплощения новой идеи нардепов

Народные избранники предложили идею увеличения недельной нагрузки учителя с 18 до 22 часов. Они называют это вариантом повышения зарплаты педагогам.

Однако в случае увеличения недельной нагрузки работу потеряют более 70 тысяч учителей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление Профсоюза работников образования и науки Украины.

Чем грозит увеличение нагрузки учителей?

В Профсоюзе выразили категорический протест относительно предложенных нардепами изменений в проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" на второе чтение.

Предложенные изменения предусматривают увеличение недельной нагрузки педагогов на ставку с 18 до 22 часов, возвращение конкурсов на должность директоров и введение конкурсного отбора на должность учителя при наличии хотя бы двух претендентов на должность.

Увеличенная норма педагогической нагрузки учителя с 18 до 22 учебных часов в неделю грозит сокращением на 22,2% ставок учителей и, как следствие, – увольнением более 70 тысяч учителей,

– отметили в Профсоюзе.

Также изменения предусматривают обязательства руководителей прекратить бессрочные трудовые договоры с педагогами и заключить с ними трудовые договоры сроком от одного до пяти лет без проведения конкурса и уволить тех, кто не согласится на такие трудовые отношения.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

Изменения отменяются и повышение ставок зарплаты за педагогические звания и уменьшают размер надбавки за престижность труда до 20 процентов, вводят 36-часовое рабочее время для учителей, руководителей кружков, как и для всех других педагогов школ.

В Профсоюзе призывают не согласовывать эти изменения, чтобы не нарушать трудовые права педагогов.

Что предлагают нардепы?