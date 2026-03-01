"Мурашки по коже": учительница кофе посчитала свою зарплату и рассказала, почему не уволилась

Учительница зарубежной литературы из Черновцов Алина Мец креативно отнеслась к подсчету оплаты учительского труда. Она посчитала свою зарплату чашками кофе.

Подробности педагог рассказала в видео в тиктоке. И уточнила, почему до сих пор в профессии.

Сколько чашек кофе можно выпить за проверку тетрадей?

Педагог показала 30 тетрадей с сочинениями-размышлениями, которые сдали на проверку ученики. И добавила, что на проверку одного сочинения в среднем она тратит 5 минут.

То есть в целом это 2,5 часа моей жизни. Государство оценивает проверку тетрадей как надбавку к зарплате. И если разделить это на количество часов, то получается, что проверка этих работ в среднем – 1 латте без сахара,

– рассказала Мец.

К слову, в Черновцах в кафе латте стоит около 50 – 70 гривен.

Мец также ответила, почему до сих пор не бросила учительство.

Потому что когда читаю мысли, которые здесь написаны, они вызывают у меня мурашки по коже. И для меня это гораздо ценнее любого кофе,

– говорит педагог.

Интересно! По данным исследования Освитории, в 2024 – 2025 учебном году примерно 40 тысяч (это около 12%) учителей вышли из системы образования. Об этом заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в интервью УП.

Сколько зарабатывает учитель: видео

В комментариях пишут, что учительский труд должен оплачиваться достойно.

О каких еще учительских "секретах" рассказывала Мец?

Алина Мец рассказывала в тиктоке о том, что школьник сдал пустой листок как ответ на задание. Она просила написать "письмо Гамлета" самому себе после финала. Ученик обосновал это тем, что Гамлет в финале умер, поэтому письмо больше не напишет.

Педагог также назвала токсичную для учеников фразу, которая фраза "убивает" в ученике личность. В 90-х годах, так и сегодня можно услышать: "Скажи вслух, мы посмеемся все вместе". По ее словам, это завуалированный способ пристыдить ребенка перед одноклассниками.

Мец рассказала и о том, почему учителя за невыполненное домашнее задание ставят двойку, а за выполненное – ничего. Заметила, что так учеников готовят к взрослой жизни.

