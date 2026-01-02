Украинским педагогам наконец-то повысили зарплату

С 1 января 2026 года наконец выросли зарплаты педагогов в Украине. В частности, учителей.

Сумму дохода увеличили на 30% с 1 января. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Смотрите также Будут ли получать педагоги "учительскую тысячу" в 2026 году

Насколько выросли зарплаты педагогов?

Повышение зарплат заложили в Государственном бюджете на 2026 год.

Так, в целом произошло повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников – на 30% с 1 января. Следующий этап повышения их дохода в этом году – на 20% с 1 сентября. Также с 1 января выросли зарплаты воспитателей в детсадах – на 30%.

Важно, что сохраняют доплату за работу в неблагоприятных условиях труда. Речь идет о 2 тысячах гривен для всех учителей и 4 тысячи гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

В МОН также рассказывали, что разработали за четыре модели повышение зарплат учителям. Они не связаны с повышением оплаты труда педагогов с января и сентября 2026 года. При этом предусматривают:

увеличение нагрузки; отсутствие увеличения нагрузки; пропорциональное повышение для различных категорий учителей; непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.

Что известно о повышении зарплат учителям?