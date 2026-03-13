В 41% общин Украины уменьшили размер надбавки за престижность к зарплатам учителям в январе. При этом 120 из этих общин имеют средства на счетах еще с субвенции на сумму более 1 миллиарда гривен.

И все равно общины уменьшили доплаты. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

Смотрите также Учителя теперь могут точно рассчитать зарплату после повышения: как это сделать

Почему уменьшили доплаты?

Бабак заявил, что Комитет в дальнейшем получает немало обращений о том, что большинство учителей не получили обещанного повышения зарплат на 30%. Поэтому осуществили мониторинг за январь.

По результатам отслеживания, 578 общин (39%) повысили надбавку за престижность труда учителей, если сравнить с ноябрем 2025 года.

603 общины (41%) наоборот уменьшили ее размер, и это несмотря на то, что государство целевым образом выделяет средства на повышение оплаты труда. Этих средств достаточно, чтобы общины могли выплачивать надбавки, поэтому экономить эти средства не нужно,

– заявил нардеп.

Интересно Министерство образования и науки Украины разработало калькулятор для точного расчета зарплаты учителя с учетом повышения. Об этом сообщили в ведомстве.

И️ добавил, что 226 общин (15%) оставили уровень выплат без изменений.

Максимальную надбавку 30% выплачивают только 187 общин (12,7%),

– добавил Бабак.

В то же время, по его словам:

️ 507 общин (34,5%) выплачивают надбавку на уровне 10 – 20%;

️ 495 общин (33,7%) – 20 – 25%;

️ 92 общины (6,3%) – менее 10%;

️ 102 общины (6,9%) установили минимальную надбавку 5%.

Еще 6 общин вообще не осуществляли выплату надбавки, преимущественно из-за приостановления образовательного процесса или критической финансовой ситуации,

– сообщил народный избранник.

Комитет также советует Минфину до 23 марта проинформировать о мерах по урегулированию ситуации.

Смотрите также "Мурашки по коже": учительница кофе посчитала свою зарплату и рассказала, почему не уволилась