В 41% общин Украины уменьшили размер надбавки за престижность к зарплатам учителям в январе. При этом 120 из этих общин имеют средства на счетах еще с субвенции на сумму более 1 миллиарда гривен.
И все равно общины уменьшили доплаты. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
Почему уменьшили доплаты?
Бабак заявил, что Комитет в дальнейшем получает немало обращений о том, что большинство учителей не получили обещанного повышения зарплат на 30%. Поэтому осуществили мониторинг за январь.
По результатам отслеживания, 578 общин (39%) повысили надбавку за престижность труда учителей, если сравнить с ноябрем 2025 года.
603 общины (41%) наоборот уменьшили ее размер, и это несмотря на то, что государство целевым образом выделяет средства на повышение оплаты труда. Этих средств достаточно, чтобы общины могли выплачивать надбавки, поэтому экономить эти средства не нужно,
– заявил нардеп.
И️ добавил, что 226 общин (15%) оставили уровень выплат без изменений.
Максимальную надбавку 30% выплачивают только 187 общин (12,7%),
– добавил Бабак.
В то же время, по его словам:
-
️ 507 общин (34,5%) выплачивают надбавку на уровне 10 – 20%;
-
️ 495 общин (33,7%) – 20 – 25%;
-
️ 92 общины (6,3%) – менее 10%;
-
️ 102 общины (6,9%) установили минимальную надбавку 5%.
Еще 6 общин вообще не осуществляли выплату надбавки, преимущественно из-за приостановления образовательного процесса или критической финансовой ситуации,
– сообщил народный избранник.
Комитет также советует Минфину до 23 марта проинформировать о мерах по урегулированию ситуации.
Выросли ли зарплаты учителей в Украине?
- Учителям в Украине повысили зарплаты с 1 января: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен "на руки" для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях.
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк при этом обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- Глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.