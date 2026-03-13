Выросли ли зарплаты учителей в Украине?

  • Учителям в Украине повысили зарплаты с 1 января: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
  • "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен "на руки" для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях.
  • Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк при этом обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
  • Глава МОН Оксен Лисовой заявлял, что средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.