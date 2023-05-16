Какую зарплату получают учителя с опытом и без стажа в Украине
Источник:ТСН
В 2023 году украинским учителям должны были повысить зарплату, как ранее обещало правительство. Молодые педагоги должны были получать от 15 тысяч гривен. Но война все изменила.
Так, педагогам уже в течение трех лет не увеличивают зарплату. Новый глава МОН Оксен Лисовой при этом заявил, что министерство уже работает над этим вопросом.
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Какую зарплату получает учитель без стажа
Размер оплаты труда учителя в Украине зависит от ставки, доплат и надбавок.
В соответствии с данными Минобразования, средняя зарплата молодого педагога включает:
- должностной оклад – 5699 гривен (с декабря 2021 по декабрь 2023 года);
- надбавку за выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей).
- надбавку за престижность труда – 1254 гривны;
- вознаграждение за добросовестный труд – 522 гривны.
- пособие на оздоровление в случае предоставления ежегодного отпуска – 522 гривны;
- другие надбавки, например: классное руководство, проверку тетрадей и т.п. – 1 379 гривен.
Средняя зарплата молодого учителя без стажа работы составляет 10574 гривны.
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Сколько получает учитель высшей категории
В учителя высшей категории в Украине должностной оклад 7 001 гривна.
Средняя заработная плата вместе с доплатами и надбавками с декабря 2021 года по декабрь 2023 года у педагога высшей категории составляет 13 759 гривен.