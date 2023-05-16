Какую зарплату получают учителя с опытом и без стажа в Украине

В 2023 году украинским учителям должны были повысить зарплату, как ранее обещало правительство. Молодые педагоги должны были получать от 15 тысяч гривен. Но война все изменила.

Так, педагогам уже в течение трех лет не увеличивают зарплату. Новый глава МОН Оксен Лисовой при этом заявил, что министерство уже работает над этим вопросом.

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Какую зарплату получает учитель без стажа

Размер оплаты труда учителя в Украине зависит от ставки, доплат и надбавок.

В соответствии с данными Минобразования, средняя зарплата молодого педагога включает:

должностной оклад – 5699 гривен (с декабря 2021 по декабрь 2023 года);

надбавку за выслугу лет – 627 гривен (10% для молодых учителей).

надбавку за престижность труда – 1254 гривны;

вознаграждение за добросовестный труд – 522 гривны.

пособие на оздоровление в случае предоставления ежегодного отпуска – 522 гривны;

другие надбавки, например: классное руководство, проверку тетрадей и т.п. – 1 379 гривен.

Средняя зарплата молодого учителя без стажа работы составляет 10574 гривны.

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Сколько получает учитель высшей категории

В учителя высшей категории в Украине должностной оклад 7 001 гривна.

Средняя заработная плата вместе с доплатами и надбавками с декабря 2021 года по декабрь 2023 года у педагога высшей категории составляет 13 759 гривен.



Зарплата учителя в Украине / МОН