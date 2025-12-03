  • То есть, чтобы выполнить Закон Украины "Об образовании", рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время конференции, отмечает НУШ.
  • Для того, чтобы это осуществить, нужно до 59 миллиардов гривен, которые уже выделены на повышение зарплаты на 30% и 20% в 2026 году, найти еще дополнительно 14 миллиардов гривен. Будет ли это возможно – пока ответа нет, резюмировал он.