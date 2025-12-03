Средний возраст украинского учителя на сегодня – 47 лет. За последние 10 лет процент молодых педагогов в школе (до 30 лет) снизился с 17,29 до 9,14%.

За прошлый учебный год в школы пришло всего 3000 новых учителей. То есть один – на 3 – 4 школы, информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа Романа Грищука.

Какая зарплата у молодых учителей?

Молодежь не идет работать в школы по разным причинам. Однако основная – это низкая зарплата, отмечает нардеп. И напоминает, что структура зарплаты педагога состоит из должностного оклада согласно тарифной сетке (основа) и различных надбавок.

Молодой учитель без категории, который только пришел в школу, имеет 10-й тарифный разряд и сумму 5815 гривен. Учитель первой категории – 13-й разряд и 7253 гривен. Далее идут надбавки и доплаты, но все равно не получается сумма больше чем 12 000 гривен на одну ставку,

– сообщил Грищук.

И добавил, что молодые учителя или вынуждены жить на эту зарплату, что абсолютно нереально, особенно в столице, или работать на 1,5 – 2 ставки. А так не должно быть.

Что предлагают нардепы?

Грищук сообщил, что в рекомендациях к бюджету-2026 от Образовательного комитета есть изменение системы оплаты труда. Она направлена, в частности, на улучшение оплаты труда молодых учителей.

С сентября вместо должностных окладов и тарифной сетки предлагается наконец выполнить норму закона и перейти на единый должностной оклад – 3 минимальные заработные платы (25 941 гривна). Это основа. Далее возможны премии и местные надбавки,

– говорит нардеп.

И добавляет: в противном случае – катастрофа. Только так можно привлекать молодежь в школы.

Есть ли деньги для повышения зарплат учителям до трех минимальных?

В проекте бюджета на 2026 год заложили 59 миллиардов гривен на повышение престижности труда учителей.

Однако этого недостаточно для повышения оплаты труда педагогов до уровня трех минимальных зарплат.