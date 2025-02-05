Как изменились реальные зарплаты педагогов за последние три года: данные Нацбанка

Нацбанк подсчитал, как изменились зарплаты украинцев в 2024 году по сравнению с 2021 годом. В определенных сферах почувствовался финансовый рост, однако он не коснулся педагогов.

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал данные по зарплатам украинцев в 2024 году, пишет 24 Канал.

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Какие показатели зарплат для педагогов

По данным НБУ, реальная зарплата (номинальная зарплата скорректирована на инфляцию) в 2024 году выросла на 14,4% (против +3,7% в 2023, "минус" 11,4% в 2022 году).

По словам Гетманцева, рост реальных зарплат по экономике в 2024 году стимулировался дефицитом кадров, а реальная зарплата в большинстве отраслей превысила довоенный уровень.

Сравнение 3-го квартала 2024 года с 3-м кварталом 2021 года, больше всего реальная зарплата выросла в сферах IT (+45,5%), торговли (+32,3%), операций с недвижимым имуществом (+23,8%), финансов (+22,6%), гостиниц и ресторанов (+21,4%). Почти не изменилась в сфере строительства (+0,9%).

В частности, в 3-м квартале 2024 года реальная зарплата в среднем по экономике была на 7,2% выше аналогичного квартала 2021 года.

Однако, по оценкам Национального банка Украины, за три года реальная зарплата в сфере образования сократилась на 14,8%. Уменьшение коснулось и сферы искусства -10,1%.

На 2025 год НБУ прогнозирует существенное замедление роста реальных зарплат до + 3,8% под влиянием большей средней инфляции (12,4% в 2025 против 6,5% в 2024 году) и дальнейшей нормализации рынка труда (уменьшению безработицы и структурных диспропорций на нем, но последние все еще будут оставаться на уровнях выше довоенных показателей),

– отметил Гетманцев.

С такими показателями становится понятным, почему "учительская тысяча" ничего не изменила в финансовой стабильности педагогов.