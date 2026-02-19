Нардепов просят выделить 15 миллиардов на зарплаты учителям
- Профсоюз работников образования обратился к нардепам с просьбой выделить 15 миллиардов гривен на зарплаты учителям.
- Почему это важно – в новости.
Профсоюз работников образования обратился к нардепам с вопросом выделения средств на зарплаты учителям. Верховную Раду просят поддержать законопроект о субвенции на 15 миллиардов гривен для повышения оплаты труда педагогов.
Обращение уже направили руководительнице Бюджетного комитета Роксолане Пидласий и руководителю Образовательного комитета Сергею Бабаку. Об этом информирует пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины.
Что просят педагоги?
Законопроект предусматривает увеличение доходов и расходов госбюджета на 20 миллиардов гривен благодаря дополнительным налоговым поступлениям.
15 миллиардов гривен, в частности, предлагают направить как субвенцию местным бюджетам на повышение должностных окладов учителям. Это позволит выполнить обещанное повышение зарплаты в течение 2026 года на 50% полностью.
В Профсоюзе говорят, что повышение окладов педагогов за счет местных бюджетов создает дополнительную нагрузку на общины. В бюджетах на этот год такие расходы не предусмотрены. Поэтому стоит направить на места средства из госбюджета.
Также в Профсоюзе просят парламентариев определить механизм распределения предусмотренных 15 миллиардов гривен между местными бюджетами и конкретизировать их объемы.
Что известно о повышении зарплат учителей?
- С 2026 года учителям в Украине повысили зарплаты: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.
- Воспитателям в детсадах также повысили оклады на 30% с 1 января 2026 года.
- Также сохранили доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, работающих очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что в 79 из 1450 общин уменьшили надбавку за престижность учителям как минимум на 10%. И это на фоне повышения зарплат для педагогов.
- Заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
- Он отметил, что учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.
- Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.