Большинство общин нашей страны планируют с 1 января 2027 года перейти на новую систему оплаты труда воспитателей дошкольных учреждений. Средняя зарплата работников детских садов после изменений может составить от 21 до 25 тысяч гривен.

Такие расчеты провело Министерство образования и науки Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель главы МОН Анастасия Коновалова.

Что изменится с января?

Чиновница сообщила, что около 400 общин уже перешли на новую систему оплаты труда. Еще примерно 800 планируют сделать это с 1 января.

С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования,

– сообщила Коновалова.

И добавила, что решение о переходе детских садов на новую систему принимают общины, поскольку выплаты финансируются из местных бюджетов. МОН ведет с ними диалог, чтобы они определили повышение зарплат одним из приоритетов.

Интересно! С 1 сентября в детских садах Украины преподают английский язык.

Коновалова также пояснила, что ранее должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты, а надбавки за дополнительную работу или другие обязанности не увеличивали их реальный заработок. Из-за этого работники де-факто получали минимальную оплату.

Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, а к нему добавляются различные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольных учреждений с опытом работы может достигать 21–25 тысяч гривен,

– заявила чиновница.

Что известно о повышении зарплат учителям?