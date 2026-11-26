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Такие расчеты провело Министерство образования и науки Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина заявила заместитель главы МОН Анастасия Коновалова.

Что изменится с января?

Чиновница сообщила, что около 400 общин уже перешли на новую систему оплаты труда. Еще примерно 800 планируют сделать это с 1 января.

С 1 сентября на новую систему оплаты труда перешли учителя. Аналогичные изменения МОН рекомендовало ввести также в учреждениях дошкольного и профессионального образования– сообщила Коновалова.

И добавила, что решение о переходе детских садов на новую систему принимают общины, поскольку выплаты финансируются из местных бюджетов. МОН ведет с ними диалог, чтобы они определили повышение зарплат одним из приоритетов.

Интересно! С 1 сентября в детских садах Украины преподают английский язык.

Коновалова также пояснила, что ранее должностной оклад педагогов дошкольного образования был ниже минимальной зарплаты, а надбавки за дополнительную работу или другие обязанности не увеличивали их реальный заработок. Из-за этого работники де-факто получали минимальную оплату.

Теперь должностной оклад составляет около 14 тысяч гривен, а к нему добавляются различные надбавки. По расчетам МОН, средняя зарплата педагогов дошкольных учреждений с опытом работы может достигать 21–25 тысяч гривен– заявила чиновница.

Что известно о повышении зарплат учителям?