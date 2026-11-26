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Такі розрахунки зробило Міністерство освіти і науки України. Про це у коментарі РБК-Україна заявила заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова.

Що зміниться з січня?

Посадовиця повідомила, що близько 400 громад уже перейшли на нову систему оплати праці. Ще приблизно 800 планують зробити це з 1 січня.

З 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі. Аналогічні зміни МОН рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти– повідомила Коновалова.

І додала, що рішення про перехід дитсадків на нову систему ухвалюють громади, оскільки виплати фінансують із місцевих бюджетів. МОН з ними спілкується, щоб вони визначили підвищення зарплат одним із пріоритетів.

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Коновалова також пояснила, що раніше посадовий оклад педагогів дошкілля був нижчим за мінімальну зарплату, а надбавки за додаткову роботу чи інші обов'язки не збільшували їхній реальний заробіток. Через це працівники де-факто отримували мінімальну оплату.

Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21 – 25 тисяч гривень– заявила посадовиця.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?