Зарплата вихователя в Україні / Magnific
Більшість громад нашої держави планують з 1 січня 2027 року перейти на нову систему оплати праці вихователів дошкілля. Середня зарплата працівників дитсадків після змін може становити 21 – 25 тисяч гривень.
Такі розрахунки зробило Міністерство освіти і науки України. Про це у коментарі РБК-Україна заявила заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова.
Що зміниться з січня?
Посадовиця повідомила, що близько 400 громад уже перейшли на нову систему оплати праці. Ще приблизно 800 планують зробити це з 1 січня.
З 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі. Аналогічні зміни МОН рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти
І додала, що рішення про перехід дитсадків на нову систему ухвалюють громади, оскільки виплати фінансують із місцевих бюджетів. МОН з ними спілкується, щоб вони визначили підвищення зарплат одним із пріоритетів.
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Коновалова також пояснила, що раніше посадовий оклад педагогів дошкілля був нижчим за мінімальну зарплату, а надбавки за додаткову роботу чи інші обов'язки не збільшували їхній реальний заробіток. Через це працівники де-факто отримували мінімальну оплату.
Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21 – 25 тисяч гривень
Що відомо про підвищення зарплат учителям?
- У Державному бюджеті на цей рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
- Також 2026 року зберегли доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).
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