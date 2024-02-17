Стрелковая подготовка и управление БПЛА: как изменят предмет "Защита Украины"

В 2024 году в Минобразования запланировали немало изменений в учебной программе школ. В частности, МОН намерено полностью перезагрузить дисциплину "Защита Украины".

Глава ведомства Оксен Лисовый заявил, что это будет модельная программа по ключевым направлениям знаний, которые надо дать детям для защиты собственной страны.

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Как изменят предмет "Защита Украины"

Лисовый заявил, что средства для обучения специалистов, которые будут преподавать эту дисциплину, есть. Также предусмотрели деньги и на закупку необходимого оборудования.

Наша цель – не только практические навыки старшеклассников по оказанию первой домедицинской помощи, стрелковой подготовки, управления БПЛА, но и понимание, почему важно защищать Украину,

– подчеркнул министр.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

И добавил, что нынешняя ситуация с мобилизацией демонстрирует, что определенная часть граждан не понимает этого своего гражданского долга. Эту ситуацию надо исправлять, считает чиновник.

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Какие изменения произойдут в сфере школьного образования