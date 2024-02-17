Стрелковая подготовка и управление БПЛА: как изменят предмет "Защита Украины"
Источник:NV
В 2024 году в Минобразования запланировали немало изменений в учебной программе школ. В частности, МОН намерено полностью перезагрузить дисциплину "Защита Украины".
Глава ведомства Оксен Лисовый заявил, что это будет модельная программа по ключевым направлениям знаний, которые надо дать детям для защиты собственной страны.
Смотрите также Шмыгаль анонсировал увеличение зарплат учителям, 2,5 миллиарда на укрытие и реформу высшего образования
Как изменят предмет "Защита Украины"
Лисовый заявил, что средства для обучения специалистов, которые будут преподавать эту дисциплину, есть. Также предусмотрели деньги и на закупку необходимого оборудования.
Наша цель – не только практические навыки старшеклассников по оказанию первой домедицинской помощи, стрелковой подготовки, управления БПЛА, но и понимание, почему важно защищать Украину,
– подчеркнул министр.
И добавил, что нынешняя ситуация с мобилизацией демонстрирует, что определенная часть граждан не понимает этого своего гражданского долга. Эту ситуацию надо исправлять, считает чиновник.
Смотрите также Что МОН планирует изменить в сфере школьного образования в 2024 году
Какие изменения произойдут в сфере школьного образования
- Недавно заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив анонсировал немало изменений для школ и учеников.
- В частности, в рамках реформы НУШ до 1 сентября 2024 года должны обеспечить всеми учебниками учеников 7 классов.
- Также министерство работает над изменениями в учебники по истории Украины для 11 класса, чтобы добавить события новейшей истории.
- Продолжат и воплощение реформы НУШ в базовом звене и пилотирование профильного среднего образования и тому подобное.