Засуха или посуха: в каком слове ошибаются синоптики и есть ли разница

Есть слова, в которых одна буква меняет значение слова. А есть такие, когда одна другая буква вызывает сомнение – калька, синоним или русинизм и стоит разобраться лучше, чтобы не ошибиться.

В каком слове мы делаем ошибку – "засуха" или "посуха", и есть ли она вообще, рассказываем со ссылкой на zakon.rada.gov.ua.

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Как говорить правильно – "засуха" или "посуха"?

Ежегодно, когда мы переживаем весну и лето без дождей, в новостях можно услышать два слова: засуха і посуха. Но какое из них соответствует нормам украинского языка и не делают ли ошибку журналисты в каком-то слове?

Заглянув в украинские словари, вы встретите оба слова с одним объяснением и примечанием: "то же" или "синонимы" – "недостаток осадков, что приводит к высыханию почвы и гибели растительности".

А развернутое объяснение дает понять, что это – длительный дефицит осадков при повышенном температурном режиме в теплый период года, в результате чего исчерпываются запасы влаги почвы за счет испарения и транспирации.

Явление не очень полезное для природы и человека, а потому с его наступлениями мы слышим это слово часто. Но если взглянуть внимательнее, то литературный украинский язык предпочитает слово "посуха". Если вы ради любопытства заглянете на поиск в интернете об этом погодное явление, то преимущественно встретите именно слово – "посуха": в новостях, прогнозах погоды, объяснениях, что с этим делать и тому подобное.

Слово "посуха" образовано от прилагательного "сухой" с помощью приставки по-, который в славянских языках часто указывает на состояние или явление. Поэтому – это буквально "состояние сухости".

Обратите внимание! Есть и другое очень похожее слово – "посуху", но оно означает двигаться по сухому месту/местности или до дождя или по суше.

А что же с "засухой"это слово также встречается в украинских словарях и литературе, но значительно реже. Для многих говорящих оно звучит как влияние русского языка.

Украинский язык имеет два слова: посуха и засуха, а вот при переводе на русский будет только одно – засуха. Поэтому возможно и возникает сомнение, что "засуха" – россиянизм.

Итак, если хотите придерживаться литературной нормы, лучше говорить:

сильна посуха,

потерпати від посухи,

наслідки посухи.

Интересно, что эти слова можно найти и в украинских пословицах и поговорках:

Добре слово людині, що дощ у посуху. Посуха – як злодій: усе забирає. Вчасна поміч – як дощ у засуху. Від великої засухи і криниця плаче. Посуха землю сушить, а людину журить.

И хотя засуха не является вполне чужим для украинского словом, именно "засуха" считается нормативным и стилистически лучшим выбором. Но и это не все варианты, еще можно сказать:

бездощів'я,

бездожджя,

суша,

сухота,

сушь,

а літо без дощу – сухоліття.

Все эти слова происходят от одного корня – "сухо / сухой" и добавляют образности речи.

Но пусть в словаре будет "засуха" и "посуха", а за окном – щедрый дождь и хорошие урожаи.

Как правильно говорить: дождь "идет" или "падает"?

И в противовес сухой погоде, уже несколько дней во многих регионах Украины прохладно и идут дожди. Но и рассказывая о дожде, можно засомневаться как описать, что он делает и ведутся споры: дождь – идет или падает?

Но все значительно интереснее, обе языковые конструкции правильные, а еще можно сказать, что он – моросит, накрапывает, першит, льет как из ведра, моросит, цяпае и еще более двух десятков вариантов.