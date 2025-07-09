Завершается регистрация поступающих на творческие конкурсы и собеседования

В Украине продолжается вступительная кампания 2025 года. Регистрация на вступительные испытания в вузах происходит через персональный е-кабинет абитуриента.

При этом стоит помнить, что 10 июля завершается регистрация на творческие конкурсы и индивидуальные собеседования в вузах для поступающих, которые намерены поступать на бюджет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также Стартовали творческие конкурсы и собеседования для будущих бакалавров

Можно ли еще зарегистрироваться на творческие конкурсы и собеседования

Зарегистрироваться на эти вступительные испытания должны абитуриенты, которые планируют поступать на творческие и спортивные специальности, а также те, кто имеет право поступать по собеседованию вместо результатов НМТ.

Регистрация происходит через электронный кабинет абитуриента. Для этого абитуриент должен внести информацию в модули кабинета: "Регистрация на вступительное испытание (собеседование, творческий конкурс, профессиональное испытание)".

Заявления на вступительные испытания дают право принять участие в собеседованиях и творческих конкурсах в период с 8 до 19 июля. После их успешного прохождения – с 19 июля – можно подать заявления на поступление в ЗВО.

Обратите внимание! Заявления на вступительные испытания – творческий конкурс или собеседования – не являются заявлениями на поступление.

В то же время регистрация на собеседования и творческие конкурсы для поступающих, которые планируют поступать исключительно на контракт, продлится до 25 июля.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Для таких абитуриентов собеседования и творческие конкурсы будут проводить вузы до 1 августа.