"Жарити" или "смажити": какое из этих слов правильное в украинском языке

В украинском языке много синонимов – фактически к каждому слову. Поэтому некоторые из них могут казаться суржиком или русинизмом. Хотя это совсем не так.

Какое из слов для приготовления пищи правильное – "жарити" или "смажити", рассказывает радио ведущая и языковед Ольга Багний.

Как правильно – "жарити" или "смажити"?

Среди ежедневных дел у каждого есть приготовление пищи. И среди множества рецептов, есть блюда, которые готовятся путем "смаження" чи "жарення" – это можно делать с рыбой, мясом, овощами.

Во многих кулинарных видеороликах можно услышать оба слова, и ведется спор, что одно из них русианизм, калька или суржик.

Однако, как демонстрируют словари, в украинском языке есть оба слова с пометкой "синоним" или "то же самое".

"Смажити / жарити" – это готовить пищу с жиром на огне, на жару без использования воды.

Правильно употреблять и "смажити", и "жарити" – оба слова являются нормативными в украинском языке.

Александр Пономарив, известный украинский языковед, объяснял, что "жарити" и "смажити" – это синонимы, но в литературном языке лучше употреблять "смажити".

Ольга Багний, ведущая "Правильно українською", отмечает: главная ошибка – считать "жарить" неправильным. Это слово имеет право на существование, но стилистически оно менее нейтральное.

Однако некоторые языковеды, как вот Ольга Ходацкая, советуют различать эти два процесса приготовления по принципу использования дополнительных девайсов и огня.

Если вы для приготовления используете сковородку (это не единственное название посуды), котелок, кастрюлю или другую посуду, а также жир, то этот процесс – "смаження".

А если же главный источник тепла огонь или угли, без посуды, и пища нанизана на шампуры или используется решетка для гриля, то здесь более правильным словом будет – "жарити". Поскольку здесь за основу взято слово "жар", которым обозначают раскаленный уголь, горящий без пламени.

Впрочем, ошибкой не будет, если вы будете использовать слова как взаимозаменяемые, это только ваш вкус и привычка.

Интересно! Слово "жар" – многозначное. В украинском языке означает раскаленный уголь без пламени, сильное тепло или жару; повышенную температуру из-за болезни; в переносном значении – страсть, эмоциональное напряжение, пылкое чувство: жар сердца. Общекорневыми для него являются: жарина, жарити, жарко, жарівня и другие.

Итак, оба слова правильные, но если вы пишете официальный текст, кулинарную книгу или образовательный материал – лучше использовать "смажити". В бытовой речи или художественном стиле вполне естественно звучит и "жарити". Это хороший пример того, как украинский язык сохраняет богатство синонимов, но одновременно имеет свои стилистические нормы.