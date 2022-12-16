Будут отдыхать месяц: школьники одной из областей уходят на каникулы уже на следующей неделе

Зимние каникулы в школах Ужгорода стартуют на следующей неделе. Учащиеся при этом будут отдыхать около месяца.

Когда уйдут на отдых ученики в Ужгороде, рассказал мэр города Богдан Андреев. При этом каникулы в школах области запланировали на такой же срок.

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Когда зимние каникулы в школах Ужгорода

Мэр Ужгорода Богдан Андреев рассказал, что в школах города зимние каникулы начнутся 22 декабря. Будут отдыхать учащиеся до 20 января.

Так, каникулы продлятся около месяца.

В Закарпатской области зимние каникулы в школах состоятся в такой же срок.

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Каникулы в школах стартуют с 19 декабря как в городе, так и в общине.

Будут отдыхать ученики до 15 февраля. Такое решение было принято в соответствии с учебным годом.

Осенью учащиеся города не отдыхали от учебы.

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