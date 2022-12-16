Будут отдыхать месяц: школьники одной из областей уходят на каникулы уже на следующей неделе
Источник:РБК-Украина
Зимние каникулы в школах Ужгорода стартуют на следующей неделе. Учащиеся при этом будут отдыхать около месяца.
Когда уйдут на отдых ученики в Ужгороде, рассказал мэр города Богдан Андреев. При этом каникулы в школах области запланировали на такой же срок.
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Когда зимние каникулы в школах Ужгорода
Мэр Ужгорода Богдан Андреев рассказал, что в школах города зимние каникулы начнутся 22 декабря. Будут отдыхать учащиеся до 20 января.
Так, каникулы продлятся около месяца.
В Закарпатской области зимние каникулы в школах состоятся в такой же срок.
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Каникулы в школах стартуют с 19 декабря как в городе, так и в общине.
Будут отдыхать ученики до 15 февраля. Такое решение было принято в соответствии с учебным годом.
Осенью учащиеся города не отдыхали от учебы.
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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.