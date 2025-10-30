Будут ли зимние каникулы в школах Украины: что известно

Пока на этой неделе большинство школьников наслаждаются осенними каникулами. В то же время немало родителей интересуются будут ли зимние каникулы.

Что известно о зимних каникулах

Известны ли даты зимних каникул?

На этой неделе – с 27 октября по 2 ноября, большинство школ отдыхают на осенних каникулах. Лишь некоторые школы перенесли даты или отменили их.

И те, кто отдыхает, и те, кто учится без каникул интересуются, будут ли зимние каникулы в школах Украины.

Минобразования определило структуру учебного года еще в августе. В нем указаны и рекомендуемые даты каникул. В Украине каникулы в школе традиционно привязаны к четвертной системе обучения. И вот ориентировочные даты школьных каникул в Украине в 2025 – 2026 учебном году:

Осенние каникулы: с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Зимние каникулы: с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Весенние каникулы: с 24 марта по 30 марта 2025 года.

Летние каникулы: с 30 мая по 31 августа 2025 года.

Весенние и осенние каникулы обычно длятся 7 дней, зимние – 14 дней, а летние – целых 92 дня.

Однако напомним, что администрация учебного заведения может менять даты или отменить их из-за форс-мажоров или учебной нагрузки. Так, об отмене осенних каникул приняли решение в школах Одесской области, как пишет ресурс "Юг сегодня" и некоторые школы Буковины.

Уточним – осенние каникулы не аннулировали, а перенесли, добавив еще 7 дней к зимнему отдыху.

Поэтому зимние каникулы точно будут у всех школьников, но родителям стоит уточнять даты, когда начинаются и заканчиваются зимние каникулы в администрации учебного заведения. Кто-то может сместить их раньше на время Рождества, или продлить в январе.

Даты зимних каникул следует уточнять в школе / Freepik

Кроме того – зимний отдых будут иметь и студенты. Их каникулы могут быть достаточно длительными, с целью экономии энергоносителей. Но даты каникул зависят от зимней сессии, период которой определяет каждый вуз.

Наслаждайтесь осенними каникулами, пока в Украине еще продолжается "бабье лето" и ожидайте более точной информации о зимних уже в декабре.