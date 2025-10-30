Чи будуть зимові канікули в школах України: що відомо
- Поки що школи не надали офіційної інформації щодо зимових канікул в Україні.
- Батьки цікавляться питанням зимових канікул, але офіційних даних ще немає.
Поки цього тижня більшість школярів насолоджуються осінніми канікулами. Водночас чимало батьків цікавляться чи будуть зимові канікули.
Що відомо про зимові канікули, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення holidays.study.ua.
Чи відомі дати зимових канікул?
Цього тижня – з 27 жовтня по 2 листопада, більшість шкіл відпочивають на осінніх канікулах. Лише деякі школи перенесли дати чи скасували їх.
І ті, хто відпочиває, і ті, хто навчається без канікул цікавляться, чи будуть зимові канікули в школах України.
Міносвіти визначило структуру навчального року ще у серпні. У ньому вказані і рекомендовані дати канікул. В Україні канікули в школі традиційно прив’язані до четвертної системи навчання. І ось орієнтовні дати шкільних канікул в Україні у 2025 – 2026 навчальному році:
- Осінні канікули: з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.
- Зимові канікули: з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.
- Весняні канікули: з 24 березня по 30 березня 2025 року.
- Літні канікули: з 30 травня по 31 серпня 2025 року.
Весняні та осінні канікули зазвичай тривають 7 днів, зимові – 14 днів, а літні – цілих 92 дні.
Однак нагадаємо, що адміністрація закладу освіти може змінювати дати чи скасувати їх через форс-мажори або навчальне навантаження. Так, про скасування осінніх канікул прийняли рішення в школах Одеської області, як пише ресурс "Південь сьогодні" та деякі школи Буковини.
Уточнимо – осінні канікули не анулювали, а перенесли, долучивши ще 7 днів до зимового відпочинку.
Тому зимові канікули точно будуть в усіх школярів, але батькам варто уточнювати дати, коли починаються та закінчуються зимові канікули в адміністрації навчального закладу. Хтось може змістити їх раніше на час Різдва, або подовжити у січні.
Дати зимових канікул слід уточнювати у школі / Freepik
Крім того – зимовий відпочинок матимуть і студенти. Їх канікули можуть бути досить тривалими, з метою економії енергоносіїв. Але дати канікул залежать від зимової сесії, період якої визначає кожен виш.
Насолоджуйтеся осінніми канікулами, поки в Україні ще триває "бабине літо" та очікуйте точнішої інформації про зимові уже у грудні.