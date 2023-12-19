Когда будут зимние каникулы в школах Австрии, Нидерландов, Франции и Испании

Из-за войны многие украинские дети выехали с родителями за границу. При этом большинство школьников пошли учиться в местные учебные заведения.

И вместе с местными детьми пойдут на зимние и рождественские каникулы. Когда они будут в школах Франции, Австрии, Нидерландов и Испании, читайте дальше.

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Когда будут зимние каникулы в школах Европы

Австрия

Рождественские каникулы в этой стране стартуют 23 декабря 2023 года и продлятся до 6 января 2024 года.

Семестровый перерыв будет продолжаться:

в федеральных землях Нижняя Австрия, Вена и Форарльберг – с 5 по 10 февраля 2024;

в федеральных землях Бургенланд, Каринтия, Зальцбург и Тироль – с 12 по 17 февраля 2024;

в федеральных землях Верхняя Австрия и Штирия – с 19 по 24 февраля 2024 года.

Нидерланды

Зимние каникулы в школах этой страны продлятся в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года.

Испания

Ученики в Испании не будут учиться зимой в течение 21 – 23 декабря 2023 – до 7 января 2024 года.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Франция

Рождественские каникулы в школах Франции начнутся 23 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 года.

Зимние каникулы при этом состоятся в пределах: