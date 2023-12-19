І разом з місцевими дітьми невдовзі підуть на зимові та різдвяні канікули. Коли вони будуть у школах Франції, Австрії, Нідерландів та Іспанії, читайте далі.
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Коли будуть зимові канікули у школах Європи
Австрія
Різдвяні канікули у цій країні стартують 23 грудня 2023 року і триватимуть до 6 січня 2024 року.
Семестрова перерва триватиме:
- у федеральних землях Нижня Австрія, Відень та Форарльберг – з 5 по 10 лютого 2024 року;
- у федеральних землях Бургенланд, Каринтія, Зальцбург і Тіроль – з 12 по 17 лютого 2024 року;
- у федеральних землях Верхня Австрія та Штирія – з 19 по 24 лютого 2024 року.
Нідерланди
Зимові канікули у школах цієї країни триватимуть протягом 23 грудня 2023 року – 7 січня 2024 року.
Іспанія
Учні в Іспанії не вчитимуться взимку упродовж 21 – 23 грудня 2023 року – до 7 січня 2024 року.
Франція
Різдвяні канікули у школах Франції розпочнуться 23 грудня 2023 року і триватимуть до 7 січня 2024 року.
Зимові канікули при цьому відбудуться у межах:
- Зона A: з 17 лютого по 5 березня 2024 року.
- Зона B: з 24 лютого по 10 березня 2024 року.
- Зона C: з 10 по 25 лютого 2024 року.