И вместе с местными детьми пойдут на зимние и рождественские каникулы. Когда они будут в школах Франции, Австрии, Нидерландов и Испании, читайте дальше.
Смотрите также Когда начинаются зимние каникулы в школах разных регионов и городов Украины
Когда будут зимние каникулы в школах Европы
Австрия
Рождественские каникулы в этой стране стартуют 23 декабря 2023 года и продлятся до 6 января 2024 года.
Семестровый перерыв будет продолжаться:
- в федеральных землях Нижняя Австрия, Вена и Форарльберг – с 5 по 10 февраля 2024;
- в федеральных землях Бургенланд, Каринтия, Зальцбург и Тироль – с 12 по 17 февраля 2024;
- в федеральных землях Верхняя Австрия и Штирия – с 19 по 24 февраля 2024 года.
Нидерланды
Зимние каникулы в школах этой страны продлятся в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года.
Испания
Ученики в Испании не будут учиться зимой в течение 21 – 23 декабря 2023 – до 7 января 2024 года.
Франция
Рождественские каникулы в школах Франции начнутся 23 декабря 2023 и продлятся до 7 января 2024 года.
Зимние каникулы при этом состоятся в пределах:
- Зона A: с 17 февраля по 5 марта 2024 года.
- Зона B: с 24 февраля по 10 марта 2024 года.
- Зона C: с 10 по 25 февраля 2024 года.