Даты еще могут изменить: когда будут зимние каникулы в школах Киева
- Зимние каникулы в школах Киева предварительно продлятся с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
- Педагогический совет каждого учебного заведения имеет автономию в установлении структуры и продолжительности учебного года.
Зимние каникулы в школах украинской столицы начнутся во второй половине декабря. Продлится ориентировочно до половины января.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на письмо Департамента образования и науки Киевского городского совета относительно структуры 2025/2026 учебного года в школах столицы. Его обнародовали накануне старта нового учебного года.
Когда зимние каникулы в школах Киева?
Чиновники напомнили, что школы имеют автономию в планировании образовательного процесса. Педагогический совет каждого учебного заведения может самостоятельно устанавливать структуру и продолжительность учебного года, формы организации обучения, расписание и тому подобное.
В Департаменте при этом предложили такую структуру этого учебного года:
- I семестр – с 1 сентября – до 24 декабря 2025 года;
- II семестр – с 12 января – до 30 мая 2026 года.
Осенние каникулы состоялись с 27 октября по 2 ноября.
Зимние каникулы предлагают организовать с 25 декабря 2025 года до 11 января 2026 года.
А весенние каникулы – в течение 23 – 29 марта.
Дополнительные недельные каникулы для учеников первых классов могут быть организованы с 16 до 21 февраля.
Интересно! Зимние каникулы в школах Ровно продлятся с 20 декабря 2025 года по 4 января 2026 года (16 дней), сообщили в горсовете Ровно.
Будут ли учиться ученики в июне?
Последний звонок планируют провести в школах Киева 29 мая 2026 года.
В июне 2026 года чиновники предлагают школам организовать компенсаторные занятия, проектную деятельность, учебные экскурсии, индивидуальные экскурсии и тому подобное.
В Департаменте напоминают о возможной корректировке структуры учебного года, учитывая ситуацию с безопасностью в стране из-за полномасштабной войны. При этом как в целом в городе, так и в отдельных школах Киева.
Кто определяет даты каникул в школах Украины?
В рамках этого учебного года школы могут самостоятельно устанавливать и дату завершения обучения, и даты каникул. Это в компетенции педагогических советов.
Управления образования могут и рекомендуют ориентировочные даты каникул для школ региона или города. Придерживаться ли этих дат, или выбирать собственные, решают учебные заведения.
Однако в течение учебного года продолжительность отдыха школьников не может составлять менее 30 календарных дней.
Зимние каникулы будут проходить в школах Украины в пределах 18 декабря 2025 года – 11 января 2026 года в разные даты.