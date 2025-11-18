Дати ще можуть змінити: коли будуть зимові канікули у школах Києва
- Зимові канікули у школах Києва попередньо триватимуть з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.
- Педагогічна рада кожного закладу освіти має автономію у встановленні структури та тривалості навчального року.
Зимові канікули у школах української столиці розпочнуться у другій половині грудня. Триватимуть орієнтовно до половини січня.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на лист Департаменту освіти і науки Київської міської ради щодо структури 2025/2026 навчального року у школах столиці. Його оприлюднили напередодні старту нового навчального року.
Коли зимові канікули у школах Києва?
Чиновники нагадали, що школи мають автономію у плануванні освітнього процесу. Педагогічна рада кожного закладу освіти може самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального року, форми організації навчання, розклад тощо.
У Департаменті при цьому запропонували таку структуру цього навчального року:
- І семестр – з 1 вересня – до 24 грудня 2025 року;
- ІІ семестр – з 12 січня – до 30 травня 2026 року.
Осінні канікули відбулися з 27 жовтня до 2 листопада.
Зимові канікули пропонують організувати з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.
А весняні канікули – протягом 23 – 29 березня.
Додаткові тижневі канікули для учнів перших класів можуть бути організовані з 16 до 21 лютого.
Цікаво! Зимові канікули у школах Рівного триватимуть з 20 грудня 2025 року по 4 січня 2026 року (16 днів), повідомили у міськраді Рівного.
Чи вчитимуться учні у червні?
Останній дзвоник планують провести у школах Києва 29 травня 2026 року.
У червні 2026 року чиновники пропонують школам організувати компенсаторні заняття, проєктну діяльність, навчальні екскурсії, індивідуальні екскурсії тощо.
У Департаменті нагадують про можливе коригування структури навчального року, зважаючи на безпекову ситуацію у країні через повномасштабну війну. При цьому як у цілому в місті, так і в окремих школах Києва.
Хто визначає дати канікул у школах України?
У межах цього навчального року школи можуть самостійно встановлювати і дату завершення навчання, і дати канікул. Це є у компетенції педагогічних рад.
Управління освіти можуть і рекомендують орієнтовні дати канікул для шкіл регіону чи міста. Чи дотримуватись цих дат, чи обирати власні, вирішують заклади освіти.
Однак протягом навчального року тривалість відпочинку школярів не може становити менше ніж 30 календарних днів.
Зимові канікули відбуватимуться у школах України у межах 18 грудня 2025 року – 11 січня 2026 року у різні дати.