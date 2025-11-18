Дати ще можуть змінити: коли будуть зимові канікули у школах Києва

Зимові канікули у школах української столиці розпочнуться у другій половині грудня. Триватимуть орієнтовно до половини січня.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на лист Департаменту освіти і науки Київської міської ради щодо структури 2025/2026 навчального року у школах столиці. Його оприлюднили напередодні старту нового навчального року.

Коли зимові канікули у школах Києва?

Чиновники нагадали, що школи мають автономію у плануванні освітнього процесу. Педагогічна рада кожного закладу освіти може самостійно встановлювати структуру та тривалість навчального року, форми організації навчання, розклад тощо.

У Департаменті при цьому запропонували таку структуру цього навчального року:

І семестр – з 1 вересня – до 24 грудня 2025 року;

ІІ семестр – з 12 січня – до 30 травня 2026 року.

Осінні канікули відбулися з 27 жовтня до 2 листопада.

Зимові канікули пропонують організувати з 25 грудня 2025 року до 11 січня 2026 року.

А весняні канікули – протягом 23 – 29 березня.

Додаткові тижневі канікули для учнів перших класів можуть бути організовані з 16 до 21 лютого.

Чи вчитимуться учні у червні?

Останній дзвоник планують провести у школах Києва 29 травня 2026 року.

У червні 2026 року чиновники пропонують школам організувати компенсаторні заняття, проєктну діяльність, навчальні екскурсії, індивідуальні екскурсії тощо.

У Департаменті нагадують про можливе коригування структури навчального року, зважаючи на безпекову ситуацію у країні через повномасштабну війну. При цьому як у цілому в місті, так і в окремих школах Києва.

Хто визначає дати канікул у школах України?