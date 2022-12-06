Когда ученики в Волынской, Ровенской, Тернопольской областях пойдут на зимние каникулы

6 декабря 2022, 17:50
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Источник:

НУШ

В школах Волынской, Ровенской и Тернопольской областей зимние каникулы в школах начнутся во второй половине декабря. При этом будет продолжаться разное количество дней.

Все потому, что в части общин этих областей осенние каникулы объединили с зимними. Там ученики будут на каникулах в течение месяца.

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Когда зимние каникулы в школах

  • Волынская область

В школах Волынской области каникулы начнутся 24 декабря 2022 года и завершатся 15 января 2023 года.

  • Ровенская область

Зимние каникулы в школах Ровенщины продлятся в период с 30 декабря 2022 по 14 января 2023 года. В отдельных учебных заведениях продолжительность отдыха учащихся продлят. Все потому, что в этих школах были объединены осенние и зимние каникулы.

  • Тернопольская область

В Тернопольской области при планировании зимних каникул учитывали:

  • вызовы военного времени;
  • необходимость экономии энергоносителей;
  • благоприятную погоду;
  • безопасность в регионе.

Большинство директоров школ приняли решение отказаться от осенних каникул. Так что их в соответствующих школах объединили с зимними или перенесли на другое время. При этом ученики 160 из 621 школ (15 из 55 территориальных общин области) таки отдыхали осенью.

В этих школах зимние каникулы начнутся 30 декабря 2022 и продлятся до 15 января 2023 года.

В целом, как сообщили в Тернопольской ОВА, начало и продолжительность зимнего отдыха учащихся будет зависеть от ситуации. Чиновники при этом говорят, что в некоторых общинах области зимние каникулы продлятся месяц. Это в том случае, если они были объединены с осенними.

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Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины

  • Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
  • Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
  • Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
  • Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
  • Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.

Автор: Марія Волошин