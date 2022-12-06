Когда ученики в Волынской, Ровенской, Тернопольской областях пойдут на зимние каникулы

В школах Волынской, Ровенской и Тернопольской областей зимние каникулы в школах начнутся во второй половине декабря. При этом будет продолжаться разное количество дней.

Все потому, что в части общин этих областей осенние каникулы объединили с зимними. Там ученики будут на каникулах в течение месяца.

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Когда зимние каникулы в школах

Волынская область

В школах Волынской области каникулы начнутся 24 декабря 2022 года и завершатся 15 января 2023 года.

Ровенская область

Зимние каникулы в школах Ровенщины продлятся в период с 30 декабря 2022 по 14 января 2023 года. В отдельных учебных заведениях продолжительность отдыха учащихся продлят. Все потому, что в этих школах были объединены осенние и зимние каникулы.