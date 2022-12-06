Когда ученики в Волынской, Ровенской, Тернопольской областях пойдут на зимние каникулы
Источник:НУШ
В школах Волынской, Ровенской и Тернопольской областей зимние каникулы в школах начнутся во второй половине декабря. При этом будет продолжаться разное количество дней.
Все потому, что в части общин этих областей осенние каникулы объединили с зимними. Там ученики будут на каникулах в течение месяца.
Читайте Ситуация в областях тревожная: когда школьники Херсонщины и Луганщины пойдут на зимние каникулы
Когда зимние каникулы в школах
Волынская область
В школах Волынской области каникулы начнутся 24 декабря 2022 года и завершатся 15 января 2023 года.
Ровенская область
Тернопольская область
В Тернопольской области при планировании зимних каникул учитывали:
- вызовы военного времени;
- необходимость экономии энергоносителей;
- благоприятную погоду;
- безопасность в регионе.
Большинство директоров школ приняли решение отказаться от осенних каникул. Так что их в соответствующих школах объединили с зимними или перенесли на другое время. При этом ученики 160 из 621 школ (15 из 55 территориальных общин области) таки отдыхали осенью.
В этих школах зимние каникулы начнутся 30 декабря 2022 и продлятся до 15 января 2023 года.
В целом, как сообщили в Тернопольской ОВА, начало и продолжительность зимнего отдыха учащихся будет зависеть от ситуации. Чиновники при этом говорят, что в некоторых общинах области зимние каникулы продлятся месяц. Это в том случае, если они были объединены с осенними.
К теме "Это зависит": когда ученики в Запорожской и Николаевской областях идут на зимние каникулы
Когда зимние каникулы 2022 – 2023 в школах Украины
- Этот учебный год в Украине проходит с 1 сентября по 30 июня.
- Дать каникул каждая школа устанавливает самостоятельно.
- Однако руководство учебных заведений должно учитывать рекомендации МОН и безопасность в регионе.
- Длительность каникул без учета пожилых должна не превышать 30 дней.
- Согласно стандартному графику, зимние каникулы в школах Украины должны стартовать 26 декабря 2022 года и продолжаться до 8 января 2023 года.