В школах накануне каникул организуют меры безопасности

В ближайшее время в школах Украины начнутся зимние каникулы. Минобразования просит учебные заведения провести инструктажи с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности накануне.

Соответствующий письмо от МОН получили главы региональных департаментов образования и науки. Они содержат инструктажи по безопасности, которые должны быть озвучены в школах для усиления контроля над сохранением жизни и здоровья учащихся и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Смотрите также Когда начинаются зимние каникулы в школах разных регионов и городов Украины

Школы проведут мероприятия по безопасности

В рамках этих мероприятий школьникам и студентам педагоги должны сообщить, как поступать в случае объявления об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Также разъяснить соблюдение правил:

пожарной безопасности;

техногенной безопасности;

безопасности дорожного движения;

профилактики желудочно-кишечных заболеваний;

соблюдение правил гигиены.

Педагоги также должны растолковать учащимся правила:

обращение в общественных местах с незнакомыми людьми и подозрительными предметами;

действия при пользовании общественным транспортом;

безопасного пребывания у рек и покрытых льдом водоемов;

предупреждение случаев переохлаждения и обморожений;

правила оказания медицинской помощи и т.д.

Смотрите также В МОН рассказали, состоятся ли новогодние праздничные утренники в школах и садиках

Будут ли новогодние утренники в школах