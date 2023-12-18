В школах накануне каникул организуют меры безопасности

18 декабря 2023, 18:23
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Источник:

Osvita.ua

В ближайшее время в школах Украины начнутся зимние каникулы. Минобразования просит учебные заведения провести инструктажи с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности накануне.

Соответствующий письмо от МОН получили главы региональных департаментов образования и науки. Они содержат инструктажи по безопасности, которые должны быть озвучены в школах для усиления контроля над сохранением жизни и здоровья учащихся и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

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Школы проведут мероприятия по безопасности

В рамках этих мероприятий школьникам и студентам педагоги должны сообщить, как поступать в случае объявления об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

Также разъяснить соблюдение правил:

  • пожарной безопасности;
  • техногенной безопасности;
  • безопасности дорожного движения;
  • профилактики желудочно-кишечных заболеваний;
  • соблюдение правил гигиены.

Педагоги также должны растолковать учащимся правила:

  • обращение в общественных местах с незнакомыми людьми и подозрительными предметами;
  • действия при пользовании общественным транспортом;
  • безопасного пребывания у рек и покрытых льдом водоемов;
  • предупреждение случаев переохлаждения и обморожений;
  • правила оказания медицинской помощи и т.д.

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Будут ли новогодние утренники в школах

  • В Украине в канун Нового года в школах и детсадах проходили праздничные утренники и выступления.
  • В этом году Минобразования советует учитывать ситуацию по безопасности.
  • В МОН говорят, что за безопасность ответственны органы местного самоуправления и руководители и учредители учебных заведений.
  • Решение о проведении рождественских/новогодних праздников может принимать педагогический совет детского сада и школы и утверждать руководитель.
Автор: Марія Волошин