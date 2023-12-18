В школах накануне каникул организуют меры безопасности
Источник:Osvita.ua
В ближайшее время в школах Украины начнутся зимние каникулы. Минобразования просит учебные заведения провести инструктажи с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности накануне.
Соответствующий письмо от МОН получили главы региональных департаментов образования и науки. Они содержат инструктажи по безопасности, которые должны быть озвучены в школах для усиления контроля над сохранением жизни и здоровья учащихся и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
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Школы проведут мероприятия по безопасности
В рамках этих мероприятий школьникам и студентам педагоги должны сообщить, как поступать в случае объявления об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Также разъяснить соблюдение правил:
- пожарной безопасности;
- техногенной безопасности;
- безопасности дорожного движения;
- профилактики желудочно-кишечных заболеваний;
- соблюдение правил гигиены.
Педагоги также должны растолковать учащимся правила:
- обращение в общественных местах с незнакомыми людьми и подозрительными предметами;
- действия при пользовании общественным транспортом;
- безопасного пребывания у рек и покрытых льдом водоемов;
- предупреждение случаев переохлаждения и обморожений;
- правила оказания медицинской помощи и т.д.
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Будут ли новогодние утренники в школах
- В Украине в канун Нового года в школах и детсадах проходили праздничные утренники и выступления.
- В этом году Минобразования советует учитывать ситуацию по безопасности.
- В МОН говорят, что за безопасность ответственны органы местного самоуправления и руководители и учредители учебных заведений.
- Решение о проведении рождественских/новогодних праздников может принимать педагогический совет детского сада и школы и утверждать руководитель.