Ученики в Тернополе идут на зимние каникулы рано и будут отдыхать дольше

В школах Тернополя зимние каникулы начнутся уже в первой половине декабря. Дети при этом будут отдыхать от обучения дольше, чем большинство учащихся в Украине в этот период.

Руководитель управления образования Тернопольского горсовета Ольга Похиляк отметила, что школьники предварительно проучились восемь суббот. Это позволило увеличить продолжительность их зимнего отдыха.

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Когда будут зимние каникулы в школах Тернополя 2023 – 2024

Чиновница уточнила, что зимние каникулы начнутся 13 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года.

Второй семестр тернопольских школ стартует 8 января 2024 года. Такие рекомендации по продолжительности каникул управление образования предоставило школам города.

Все школы общины без исключения уходят на каникулы 13 декабря,

– отметила чиновница.

Также добавила, что в школах города учится около 30 тысяч учеников. Все школы имеют укрытие, но не все могут вместить имеющееся количество учащихся. Поэтому есть учебные заведения, где организовали смешанное обучение.

Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024

В рамках учебного года 2023 – 2024 школьники уходят на зимние каникулы в разные даты.

Каждая община или школа могут самостоятельно составлять график отдыха учащихся.

В основном этой зимой дети будут отдыхать от учебы в течение 23 декабря 2023 – 7 января 2024 года и 30 декабря 2023 – 14 января 2024 года.

Все же продолжительность зимних каникул разная: две недели – месяц.